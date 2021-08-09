Агентство развития туризма рекомендует отелям вакцинировать персонал: как бизнес относится к инициативе

Причина — рост инфицированности COVID-19.

Если в вашем отеле от коронавируса провакцинувався весь персонал, то получите специальную наклейку и попадете в "белый список" Государственного агентства по развитию туризма — это новая инициатива ведомства. Ее решили ввести из-за роста количества больных коронавирус в Украине.

Как к инициативе относятся представители бизнеса — узнавал корреспондент Сніданку з 1+1 Антон Пшеничный.

На Facebook-странице ведомства появилась информация и ссылки на письмо с рекомендацией руководству отеля вакцинировать своих сотрудников. Сразу возник вопрос: как к такой инициативе отнеслись внутри самой отрасли. Марта Биляковська уже более четырех лет руководит гостиницей в туристическом городке Славское.

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Сейчас Украина, и в частности в Карпатах, большой наплыв иностранных туристов. Особенно из стран Ближнего Востока. Гости из других стран, где карантины были строгие украинских, часто к противоэпидемических мероприятий очень требовательны. Марта это знает, поэтому и к новой инициативе Дарт отнеслась с полным пониманием. "Туризм как одна из основных отраслей, которая работает с каждым годом все лучше, все более активно, она понимает, что ей нужно это, как никогда", — говорит она.

На одной смене в отеле, которым управляет Марта, работают около десяти человек. Коллектив небольшой. Поэтому Марта со всеми пообщалась лично. По ее словам, все понимают важность прививок. Женщина сама уже ожидает вторую дозу. Поэтому настраивается на то, что скоро вакцинируются все сотрудники. Если их отель со временем получит наклейку от Дарт и попадет в "белый список", то это безусловно сыграет для бизнеса в плюс.

К слову, несмотря на то, что Госагентство по развитию туризма хочет создать список полностью провакцинированных отелей, который условно можно назвать "белым", ни о каких "черные" списки или санкции не идет. Вакцинация в Украине остается добровольным и заставлять определенные предприятия прививаться нельзя. Поэтому это выбор того или иного бизнеса.

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