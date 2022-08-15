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Агенты ФСБ заезжают в Европу под видом российских туристов: Климкин рассказал подробности

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Агенты ФСБ заезжают в Европу под видом российских туристов: Климкин рассказал подробности

Фото: Associated Press

Агенты российской ФСБ заезжают в Европу под видом обычных туристов.

Поэтому европейцам нужно позаботиться о своей безопасности и тщательно проверять тех, кто хочет заехать в ЕС.

Об этом в интервью ТСН сказал экс-глава МИД Павел Климкин.

"Того, сколько среди российских туристов агентов ФСБ, даже представить сложно. Я об этом говорил своим брюссельским друзьям. Вот сейчас посольства зачистили от этих агентов. Вот Болгария, которая всегда считалась пророссийской, выслала сразу 70 дипломатов. Сейчас они будут ехать, как туристы. Вот теперь, когда какой-то россиянин подается на визу — пусть европейцы рассматривают эту заявку три месяца, пол года. То есть это вопрос безопасности. Эту проблему нужно решать: последовательно и жестко. И я думаю, что мы докажем это", — объяснил Павел Климкин.

Напомним, Климкин рассказал, почему для россиян нужно организовать "железный занавес".

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