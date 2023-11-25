Агенты СБУ получили акт осмотра повреждений Крымского моста: в каком он состоянии

Крымский мост полноценно сейчас не работает.

Агенты Службы безопасности получили акты осмотра российской инженерной группой повреждений, которые Украина нанесла Крымскому мосту.

Об этом в эксклюзивном документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" рассказал бригадный генерал военной контрразведки СБУ "Хантер"

Россияне написали закрытый отчет, появившийся в СБУ уже через 12 часов после написания.

“Шесть из восьми опорников разрушены, а оставшиеся два повреждены. Это разрушения катастрофические”, — рассказал “Хантер”.

Крымский мост/Скриншот из документального фильма

По словам главы СБУ Василия Малюка, Крымский мост полноценно сейчас не функционирует. Автомобильный транспорт движется реверсно, и каждый автомобиль должен быть не более пяти тонн.

"А железнодорожное сообщение используется только для электрички и не более пяти вагонов. То есть собственно они боекомплект и все остальное сейчас тянут паромами. Поэтому вы должны понимать уровень успешности проведенных двух атак на Крымский мост", — рассказал Василий Малюк.

Российская группировка, расположенная на территории Запорожской и Херсонской области, перестала получать военное подкрепление из Крыма.

Крымский мост/Скриншот из документального фильма

"Задача, которую ставил президент перед Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами выполнена", — отметил "Хантер".

Напомним, "1+1 Украина" покажет цикл документальных фильмов о резонансных спецоперациях СБУ, поразивших весь мир. 24 ноября прошла премьера. Следующие выходы – каждую пятницу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис. Впервые на телевидении!

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