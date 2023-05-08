"Агония россиян продолжится": эксперт назвал угрожающие часы ракетных ударов 9 и 10 мая

Обе ночи, с 8 на 9 и с 9 на 10 мая могут быть использованы врагом для нанесения новых массированных ударов.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Кроме этого, эксперт предположил, что могло быть целями вражеских дронов-камикадзе, массированно атаковавших столицу сегодня, в ночь на 8 мая.

"После того, как произошел инцидент на крыше Кремля, большое количество российских пропагандистов, даже официальные представители российских политических сил призвали, как всегда, нанести удар по центрам принятия решений. Даже были такие версии, что нанесение по правительственному кварталу в Киеве будет оправданным. Как ответ на "удар Украины" по Кремлю", — говорит Александр Коваленко.

К этому эксперт добавляет: "О том, что произошло на крыше Кремля – есть много версий и мнений. Но именно это они могут использовать для нанесения удара по Верховной Раде, по правительственному кварталу, по Офису президента. Поэтому они могут оправдывать много своих военных преступлений".

Аналитик обращает внимание на то, почему оккупанты использовали большое количество дронов именно по столице.

"Они выбрали удар дронами как дешевый вариант, которым можно замещать ракетные удары. Что такое 35 дронов Shahed-136? Это примерно 1 миллион долларов, приблизительная их стоимость. Что такое ракета Х-101? Это почти 13 миллионов долларов, но это одна ракета. Поэтому, пожалуй, попробовали такой вариант. Есть еще один момент. Это не означает, что у них закончились ракеты Х-101. Это важно понимать. С 8 на 9 мая, даже с 9 на 10 мая также следует ожидать такие удары. Об этом не говорят, но такие массированные налеты могут быть элементом проведения разведки по выявлению местоположения ЗРК Patriot", – предполагает Коваленко.

На наш вопрос о том, что именно было главной целью врага – выявление ЗРК Patriot или уничтожение определенных объектов в Киеве, Коваленко ответил так: "Все это они делают комплексно. Любую оборону ПВО можно прорвать. Или дроном-камикадзе, или ракетой. Цель №1 врага – уничтожить какой-то объект, здание. Это сопровождается обнаружением ПВО. Они понимают, что никто не будет сбивать дрон с помощью Patriot, но использование его РЛС возможно, то есть так они могут обнаруживать то, где размещается Patriot. Я считаю, что все последние атаки, которые происходят – это охота на Patriot».

Чего ожидать сегодня и завтра

Резюмируя, Коваленко предполагает, что враг может наносить удары именно ночью, объясняя то, почему выбрана такая тактика.

"Они используют ночь в первую очередь. Потому что ночью визуально труднее обнаруживать и уничтожать такие цели, как дроны. Они активизируют эти события (атаки – ред.) на 9 мая. Это для них является фетиш-датой. Даже после этого им нужно будет как-то нивелировать свои поражения в зоне боевых действий. На 9 мая они не смогут оккупировать Бахмут. Побед у врага не состоится. Если в ближайшее время начнется контрнаступление ВСУ, то они сконцентрируют удары именно по тыловым городам, гражданским объектам. Агония может продолжиться ", – говорит Коваленко.

Напомним, после атаки вражеских дронов на Киев 8 мая, владелец разрушенной квартиры рассказал о том, при каких обстоятельствах выжил.

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