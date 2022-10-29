Аграрии из-за дождей не успели собрать урожай и посеять пшеницу: чем это чревато для Украины

Что сейчас посеем, то и соберем в следующем году, но погода существенно помешала этому.

Весь сентябрь и начало октября были дождливыми, а это не дало аграриям собрать подсолнечник и сою и вовремя посеять пшеницу, говорится в ТСН.

"Такой дождливой осени, как в этом году, за мои 33 года хозяйствования, никогда не было. Вообще на этом месте уже должна была взойти пшеница", — показывает фермер Александр Чубук.

Из-за сплошных сентябрьских дождей подсолнух перестоял на поле целый месяц, все начало гнить. Такая же ситуация и с соей, говорит фермер. Подсчитывает и убытки, соберет подсолнечника на 20-25 процентов меньше, соответственно и заработает меньше. Именно из невыгодной экономики многие аграрии не планируют и сеять озимые вообще. "Если сегодня продать тонну пшеницы урожая, которую мы собрали, то за эти средства вырастить новую тонну невозможно. Это при ценах на дизтопливо, особенно на минеральные удобрения, на средства защиты — все по курсу доллара", — говорит фермер.

В начале октября озимых засеяли достаточно мало – до 25 процентов всех площадей, хотя обычно эти показатели вдвое, а то и втрое больше в этот период. "Действительно будет посеяно меньше. Мы ожидаем в целом, если сравнивать абсолютные площади с прошлым годом, то где-то зерновых будет посеяно на 20-25 процентов меньше", — утверждает заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

На это влияет и невозможность полевых работ на временно оккупированных территориях. Впрочем, погода все-таки сжалилась над аграриями и через несколько солнечных недель фермеры отработали по полной. "Мы начали посев озимой пшенички. Все сроки вышли, и чтобы не терять времени, не терять энергоносители мы сеем прямо в стерню подсолнечника без обработки", — рассказывает фермер.

Александр решил сеять озимые, потому что соблюдает правила севооборотов, где каждый год сеют разную культуру, чтобы вредители не привыкали к одной культуре, таким образом экономит на средствах защиты.

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"Мы сейчас очень рискуем. Мы понимаем, что на этой пшенице мы не заработаем. Если она даже сойдет, так как в этом году, на что мы надеемся, то она не даст полного кущения. Урожайность будет ниже, чем пшеница посеяна в срок", – объясняет Александр Чубук.

Значение для урожая имеет и сама зима — будет ли снег, и какие морозы, отмечают эксперты. Впрочем, хлеба украинцам точно хватит. "Мы с вами потребляем в стране около 3 с половиной миллионов тонн пшеницы в год на хлеб. Для этого достаточно всего одного миллиона гектаров засеять. Поэтому продовольственной безопасности страны ничего не угрожает", – убеждает президент украинской зерновой ассоциации Николай Горбачтов.

За эти солнечные дни аграрии засеяли уже 76 процентов озимых. Среди лидеров аграрии Николаевщины и Одесщины там засеяли по 150 тысяч гектаров в каждой области. Близки к завершению Тернопольщина, Хмельнитчина и Полтавщина.

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