Агрессивный грипп атакует Украину: сколько людей умерло и когда обязательно ехать в больницу

Всего в Украине за эту неделю заболело 260 тысяч человек. Это на 9% меньше, чем в прошлом.

260 тысяч украинцев заболели гриппом за прошедшую неделю. Это на 9 процентов меньше, чем в предыдущие 7 дней. Эпидемиологи осторожно говорят о том, что пик эпидемии позади. Однако врачи в стационаре до сих пор констатируют, что отделения переполнены.

Этот сезон гриппа особый сложный ход болезни, поэтому людей призывают не медлить с обращением к медикам. Больше рассказала в сюжете корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

Это инфекционное отделение переполнено. Реанимация рассчитана на 6 коек, а сейчас здесь 11 очень тяжелых пациентов больных гриппом. Все они на искусственной вентиляции легких и кислородной поддержке.

Грипп этого сезона врачи называют особенно агрессивным. Что это значит – Николай почувствовал на себе.

"Период был такой, что я не мог двигаться лежал просто", — говорит мужчина.

Грипп в Украине/Скриншот по видео ТСН

Еще очень большая слабость, но по крайней мере он уже может подняться. Он контролирует сатурацию.

"У меня было 89", — рассказывает Николай.

Как падает ниже 90, его поддерживает кислород. Николай имеет хроническое заболевание легких и грипп ударил по самому слабому. Он уже две недели приходит в себя.

“Мне нужно делать вакцинацию от гриппа. Так как я переболел, это достаточно серьезно, я бы не хотел еще раз в такой ситуации”, – говорит мужчина.

Все, кто лежит в стационаре, и в реанимации не имеют прививок от гриппа, но имеют сопутствующие заболевания.

“Особенности, что гриппа Б сейчас больше, чем вируса гриппа А, и он протекает в этом году гораздо агрессивнее. С осложнениями, заболеваниями легких, пневмонией. Очень быстрое развитие осложнений и дыхательной недостаточности", – рассказала заведующая инфекционным отделением №2 Свято-Михайловской клинической больницы Людмила Минова.

Грипп в Украине/Скриншот по видео ТСН

За этот сезон 14 пациентов не удалось спасти. И хотя в столице не превышен эпидпорог – в стационаре дополнительно развернули кровати. Именно такие действия спасали Ровенскую область еще на прошлой неделе.

"Нынешний сезон гриппа тяжелый, значительно тяжелее прошлого года. Кроме нашего отделения были развернуты дополнительные койки в гепатитном отделении и они также были задействованы”, – рассказала заведующая инфекционным отделением Ровенской центральной больницы Галина Максимчук.

Грипп в Украине/Скриншот по видео ТСН

Прошла неделя для отделения была критичной, говорит Галина Максимчук, трое пациентов умерли от осложнений гриппа. Люди лечились дома, затащили с обращением. Эффективнее всего лечение от гриппа срабатывает в первые три дня.

Нацгвардиец Сергей два дня пытался справиться с болезнью дома.

"Я еще так не болел, самочувствие такое, что сил нет", — говорит он.

Когда молодой военный почувствовал, что он задыхается, поехал в больницу.

“Температура высокая, нельзя дышать, в общем тяжелое состояние. Вижу, что никакое лечение не помогало. Когда я приехал утром, меня уже положили. У врачей есть подозрение, что это пневмония”, – говорит мужчина.

Терапия начала работать и впервые за 5 дней Сергей начал есть.

Самые главные маркеры, что нужно ехать в стационар – это высокая температура, удушье в состоянии покоя, спутанное сознание, рвота и невозможность пить жидкость в достаточном количестве.

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Всего в Украине за эту неделю заболело 260 тысяч человек. Это на 9% меньше, чем в прошлом.

"Можно осторожно сказать, что пик заболеваемости мы уже прошли. Общая тенденция по Украине именно такова. Четыре области, не достигшие эпидпорога и Киев. Если следующая неделя подтвердит понижение, тогда мы сможем сказать о динамике этого понижения”, – говорит генеральный директор центра общественного здоровья Михаил Росада.

Почти половина тех, кто перенес острые респираторные заболевания дети. Наталья привела 5-летнего Тимура к врачу. Он болеет уже в третий раз за этот сезон.

“Высокая температура тяжело сбивалась, антибиотики меняли трижды. Походили в садик и снова заболели”, – говорит женщина.

Наталья считает, что Тимур заболел в садике, а в предыдущие разы вирус дочь могла принести из школы. Чтобы остановить эпидемию в Прикарпатье более 800 школ закрыли на карантин и это дало результаты.

Самая большая школа Ивано-Франковска после месяца обучения на дистанционке готовится снова принять детей. Перед закрытием здесь болели 26% детей. Сейчас обзвонили родителей – большинство готово к обучению.

Эта неделя должна быть решающей. Эпидемиологи осторожного говорят о небольшом спаде заболеваемости по всей Украине. Статистика за эту неделю покажет, вышли ли эпидемии гриппа и ОРВИ на плато, или уже начался уверенный спад заболеваемости.

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