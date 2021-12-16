Агрессия и провокации России: как украинские моряки патрулируют Азовское побережье

Суда врага часто стоят в 4-6 милях от нашего берега, напротив Мариуполя и Бердянска.

Российские катера и сторожевые корабли стоят в каких-то 7 километрах от побережья Мариуполя. Москва единолично закрыла 70 процентов акватории Азовского моря якобы под свои учения. Однако учений на самом деле нет, а вот блокировки и провокации есть.

О рейде морских пограничников идет речь 16 декабря в сюжете ТСН.16:45.

В 2018 году российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран нашего буксира вблизи Керченского пролива. Три года прошло, пролив для украинских военных закрыт, теперь внутреннее Азовское море стало беспокойным для украинских моряков.

Азовское море с начала войны на Донбассе пытаются прибрать в руки российские ВМС. Переброска судов Каспийской флотилии на Азов, закрытие Керченского пролива для прохождения наших судов и блокада акватории моря у самого украинского берега — Кремль постоянно придумывает новые провокации.

"Мы по радиостанции опросили судно и передали указание, что хотим осмотреть. Россияне подслушали и сказали, если мы подойдем ближе, чем две мили — это будет расцениваться как нападение", — рассказывает пограничник с позывным "Айболит".

Москва единолично закрыла 70 процентов акватории Азовского моря | Новости мира

По меньшей мере, 15 килограммов обвеса, оружие, магазины, приборы ночного видения: это все на одном спецназовце, который ежедневно патрулирует акваторию Азовского моря на скоростном катере. Тридцать узлов из-под двигателя и малый патрульный катер типа ЮМС-1000 уходит в море на боевое дежурство. Капитан судна внимательно всматривается в монитор смотря корабли чужестранцев.

"В море мы выходим каждый день и постоянно наблюдаем корабли России, в том числе пограничной службы ФСБ", — отмечает он.

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Обычно суда врага стоят в 4-6 милях от нашего берега, напротив Мариуполя и Бердянска. Это небольшие скоростные катера типа Мангуст и сторожевые суда с артиллерийским вооружением на борту. Они даже не выходят на связь, соблюдая режим тишины. В хорошую погоду их можно увидеть невооруженным глазом из Белосарайской и Бердянской косы. По словам пограничников, россияне постоянно провоцируют наших бойцов.

Из-за неопределенности статуса морских границ в Азовском море между Украиной и Россией в 1990-х позволило Кремлю под предлогом учений безнаказанно перекрывать до 70 процентов акватории моря. Их флот сдерживает выход наших военных кораблей в море и мешает трафику международных торговых судов в порты Мариуполя, Бердянска, а это уже и экономическая блокада.

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