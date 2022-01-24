Агрессия России: парламентская оппозиция требует немедленно провести закрытое заседание с участием президента

Тема – план действий в случае полномасштабного вторжения.

Парламентская оппозиция требует незамедлительно провести закрытое внеочередное заседание Верховной Рады с участием президента Владимира Зеленского и руководителей силовых ведомств.

Об этом рассказали в ТСН.12:00 за 24 января.

Главная тема – это адекватный ответ российской агрессии и план действий в случае полномасштабного вторжения врага.

Тем временем на вторник, 25 января, запланирована встреча руководства Верховной Рады и руководителей фракций с министром обороны Алексеем Резниковым.

Парламентская оппозиция требует провести внеочередное заседание | Новости Украины

По словам спикера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планирует принять обращение к мировому сообществу с призывом осудить российскую агрессию относительно Украины. Председатель внес предложение о внесении постановления об обращении парламента к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны РФ, которые она осуществляет с целью недопущения реализации евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщалось, на фоне повышенного уровня российской угрозы Соединенные Штаты эвакуируют семьи сотрудников из своего посольства в Киеве. Президент Джо Байден, как пишет американская пресса, также рассуждает о размещении нескольких тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Балтии и Восточной Европы.

Читайте также: