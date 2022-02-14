Агрессия России: послы стран-членов НАТО собираются на срочное заседание

США предполагают, что наступление может произойти уже на этой неделе.

Послы стран-членов НАТО собираются в штаб-квартире Североатлантического союза. Они будут обсуждать возможное наступление России. Кстати, в Соединенных Штатах предполагают, что это может произойти на этой неделе.

Как дипломаты пытаются снижать напряжение вокруг Украины — подробности в ТСН.Ранок 14 февраля рассказала корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко.

На фоне того, что кризис безопасности достигает критической отметки, послы готовы были экстренно собраться и накануне, ведь ситуацию считают тревожной. Но в то же время еще не роковой. Именно поэтому не стали срочно менять свои планы.

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Впрочем, изменить их пришлось ряду западных дипломатов и военных, работавших в Украине. Своих инструкторов, которые тренировали украинских военных, забирает уже и Канада. Досрочно завершается командировка и для части миссии ОБСЕ: западные журналисты видели автомобили наблюдателей, загруженные чемоданами. В пресс-службе отъезд некоторых из них подтвердили. Впрочем, не конкретизировав, какие именно государства-участники ОБСЕ забирают своих работников из Украины.

Агентство Reuters,ссылаясь на свои источники, писало, что это Соединенные Штаты. В то время как Великобритания, например, ограничилась тем, что переместила наблюдателей вглубь Украины с территорий, неподконтрольных Киеву. Сейчас в Лондоне вместе с союзниками думают, как еще поддержать Украину. Работают над дополнительным военным и экономическим пакетом помощи, о котором объявят в ближайшие дни.

Завершает Запад и подготовку массивных санкций против России. Которые, похоже, слишком уж затрагивают россиян. Посол русской Федерации в Швеции Виктор Татаринцев даже забыл язык дипломатии, комментируя вероятные ограничения. Мол, Россия благодаря этому становится только сильнее и самостоятельнее.

О готовности Запада объединиться вокруг поддержки Украины в Киеве сегодня будет говорить немецкий канцлер. Завтра это же повторит в Москве Владимиру Путину, ведь взимать войска в Украину Россия продолжает. Через пролив Босфор, в частности, в Черное море вышла подводная субмарина, оснащенная ракетами для поражения наземных целей.