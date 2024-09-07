"Ахиллесова пята энергетики": эксперт предупредил об "ужасных" последствиях ударов по АЭС, которые может планировать Россия

Распределительные устройства на украинских атомных электростанциях, которые до сих пор не защищены, — это ахиллесова пята нашей энергетики. Если их разобьют при температуре около нуля хотя бы на одной станции, не говоря уже о морозах, мы останемся в очень сложной ситуации.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

По его словам, в таком случае будут применены четыре-пять очередей отключений.

“Я думаю, украинцы уже хорошо понимают, что это такое. Это прямо сложно. Если разобьют на двух, то, скорее всего, будет каскадная авария. То есть тот самый блекаут, о котором с ужасом любят все рассказывать. Это тоже не апокалипсис, и даже после блекаута будет возобновлена работа энергосистемы за сутки-полтора, но это очень больно. И вопрос почему там нет защиты, почему она не построена. Это три объекта, это не 60 объектов, как у "Укрэнерго". И скажем "Укргидроэнерго", которая заботится и владеет гидроэлектростанциями, они строят эту защиту, у них работа ведется, в открытом доступе можно увидеть контракты", — рассказал Харченко.

Напомним, следующей целью для российской армии могут стать открытые распределительные устройства на атомных электростанциях в Украине, которые до сих пор не имеют защиты. Российские пропагандисты уже обсуждают это на телевидении.

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