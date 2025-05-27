Аист Грицик выбросил птенца из гнезда: неожиданное объяснение орнитологов и состояние Катруси

Брошенный аистенок Катруся / © ТСН

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Эта новость повергла в шок всю страну! Звездный аист Грицик бросил своего детеныша посреди поля. У птенца заметили царапины и отправили в реабилитационный центр.

Что произошло на самом деле, как это событие комментируют ученые и в каком состоянии аистенок сейчас — в эксклюзиве TSN.ua.

Уже несколько недель подряд украинцы следят за жизнью большого семейства аистов — Грицика, Одарки, а также их детенышей. Птенцов назвали Миннехаха, Ирпень, Лесик, Джессика и Катря. Последняя на днях стала героиней громкого инцидента. Грицик вынес ее из гнезда и бросил в кукурузном поле. Поклонники звездной пары аистов были шокированы таким поведением взрослой птицы. Однако специалисты были готовы к такому. Ученый Анатолий Подобайло в комментарии для TSN.ua объяснил, что для орнитологов явление выбрасывания птенцов является понятным и совсем не удивительным.

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Анатолий Подобайло отметил, что еще в начале прошлой недели заметил у Грицика поведение с элементами агрессии по отношению к Катрусе. Ученый положил под гнездом сено, чтобы птенец упал на мягкую подстилку. Что и произошло в пятницу, 23 мая. Модератор чата в телеграм-канале аистов написал: «Грицик готовится выбрасывать птенца!»

Катруся выглядела мертвой!

Грицик отнес птенца на открытую местность. Первым Анатолий Подобайло увидел именно взрослую птицу, а позже — и Катрусю. Было похоже, что она погибла. Однако, как отметил ученый, аистенок просто притворялся мертвым. Это защитная реакция птиц в случае угрозы.

Катрусе обработали царапины антисептиком, разморозили для нее килограмм карасей. Через некоторое время птенец освоился и голод победил страх.

Сейчас Катруся находится в реабилитационном центре «Садиба Нюшаник». Специалисты обнаружили у птенца воспаление кишечника. Как объяснил Анатолий Подобайло, аистенок питался червями, на которых были остатки земли, что и вызвало воспаление.

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Что будет дальше с Катрусей?

Ученый добавил, что произошедшее с Катрусей повлияет на ее развитие и умение летать.

Анатолий Подобайло рассказал, что птенцы, как дети, адаптируются очень быстро. Поэтому Катруся должна в считанные дни приспособиться к новой семье.

Грицик допустил еще одну ошибку?

Пока вся страна была на нервах из-за этого поступка Грицика, он натворил еще один. 26 мая взрослый аист оставил своих детенышей самих в гнезде. А это практически открывает двери для хищников. Анатолий Подобайло отметил, что такое случалось уже не раз и это плохой знак. В то же время ученый подытожил, что в гнезде звездных аистов все идет естественным образом: старая птица Грицко не прилетел в гнездо — его быстро заменил молодой, а Одарка как опытный аист сумела отложить пять яиц и все птенцы вылупились здоровыми.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ЖИЗНИ ЗВЕЗДНЫХ АИСТОВ: КАТРУСЮ ВЫБРОСИЛИ ИЗ ГНЕЗДА, ГРИЦИК СНОВА ШОКОВАЛ!

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