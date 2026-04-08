Аистовые интриги: Одарка и Грицик отвоевали дом, теперь сеть обсуждает "измену" и судьбу одинокой Квитки

Одарка и Грицик

На Полтавщине поклонники природы с напряжением следят за личной жизнью аистовой семьи. Одарка и Грицик, которые на днях со скандалом и драками вернули себе законный дом, теперь вынуждены круглосуточно его охранять. Пока птицы налаживают быт, в соцсетях не утихают споры: кто же станет отцом первенцев Одарки и найдет ли счастье брошенная Квитка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гнездо Одарки и Грицика заняли новые птицы

В этом году Одарка и Грицик задержались в теплых краях, чем воспользовалась молодая пара — Квитка и Лель. Новоселы неделю обживали пустое гнездо, но «хозяйка» Одарка, вернувшись первой, устроила настоящий дебош и выгнала конкурентку Квитку.

Через сутки прилетел Грицик и застал свою Одарку уже с новым «кавалером» Лелем. Ревнивый аист немедленно устроил драку и вытурил соперника прочь. Теперь Одарка и Грицик летают есть только по очереди и ненадолго, потому что очевидно боятся снова потерять дом.

Чей будет первенец: тест ДНК для аистов

Пока в гнезде воцарился относительный мир, в чатах фанатов разгорелись горячие дискуссии. Дело в том, что Одарка провела полсуток с молодым Лелем до возвращения Грицика. Судя по кадрам видеотрансляции, птицы времени зря не теряли.

Теперь пользователи всерьез обсуждают возможность проведения экспертизы ДНК, чтобы выяснить — от кого же Одарка снесет первое яйцо. Специалисты успокаивают эмоциональных зрителей, однако ажиотаж вокруг «измены» только растет.

Одинокий цветок

Тем временем поклонники озабочены судьбой «изгнанницы» Квитки. Когда Одарка выставила ее из гнезда, птица нашла приют по соседству — в полуразвалившемся стареньком гнезде. Все надеялись, что ее партнер Лель вернется к ней, но Квитка до сих пор одна.

Специалисты национального парка заметили Леля в другом гнезде возле сельского магазина, но уже с новой партнершей.

