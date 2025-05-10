Аисты Грицик и Одарка стали многодетными родителями: невероятные кадры тронули всю Украину

Грицик и Одарка / © ТСН

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Новость, которую так долго ждали фанаты аистов с Полтавщины! Грицик и Одарка стали «многодетными родителями».

Эту историю следует послушать только для того, чтобы отвлечься от бесконечного потока новостей о войне. У самых известных аистов Украины вылупились аистята.

Как рассказала исследовательница птиц Ирина Саражинская на своей странице в фейсбуке, первый аист появился на свет 6 мая в 23:16.

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«Его появление с нетерпением ждали почти сутки несколько сотен зрителей ютуб-канала, с тех пор как на трансляции впервые услышали пописки птенца еще до его проклевки из яйца», — написала она.

В чате было активно обсуждение этого события, в том числе и относительно вариантов имен для будущих аистов.

А вечером модераторами канала в связи с большим количеством озвученных имен было объявлено предложение: зритель, который сделает самый большой донат на текущий сбор для ВСУ, будет выбирать имя для первого аиста.

Зритель из США, сделав наибольший перевод, предложил назвать первого аиста Миннехаха.

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К слову, Миннехаха — это имя, происходящее из языка дакота и обозначающее смеющуюся «воду» или «бурную воду». Оно стало известно благодаря поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате», где Миннехаха, дочь вождя дакота, становится женой Гайаваты. Интересно, что такое же название носит и водопад в США, замерзающий зимой, создавая поразительные ледовые формации.

Какая участь у аистят?

Ученый Анатолий Подобайло уже третий год ведет видеонаблюдение за аистами. В комментарии для TSN.ua он рассказал, что дети знаменитых аистов будут улетать в теплые края каждый в отдельности. Как правило, 2-3 года они будут находиться в Африке, чтобы достичь половой зрелости, а затем возвращаются в Украину. Однако в родной гнездо их не впустят.

Прилет аиста — к рождению ребенка?

Среди украинцев есть поверье — если аист летает над одним домом, там скоро может появиться младенец. Именно от этого убеждения происходит поверье, что детей приносит аист. Энергетика этой птицы направлена на рождение малыша. Анатолий Подобайло отметил, что в такие приметы не верит. Однако в селе Леляки было такое событие, которое заставило ученого задуматься: прошлым летом в селе родилась девочка, хотя до этого много лет младенцев в Леляках не было, поскольку село понемногу вымирало. Но во время войны туда переехали пять семей из Бахмута и все изменилось.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: АИСТЫ ГРИЦИК И ОДАРКА СТАЛИ МНОГОДЕТНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ! НЕВЕРОЯТНЫЕ КАДРЫ тронули ВСЮ УКРАИНУ!

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