Аисты Одарка и Грицик заинтриговали загадкой: почему их птенцам будут делать текст ДНК

Одарка и Грицик / © ТСН

Реклама

В гнезде, за которым через онлайн-трансляцию наблюдает едва ли не вся страна, в этом году не утихают страсти: драки за жилье, ухаживания «на стороне» и настоящая любовь. У звездной пары Одарки и Грицика уже есть четыре яйца, однако ученые заинтриговали: отцовство первенца — под вопросом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Драки за «недвижимость» и аистовая измена

В этом году из-за плохой погоды на Балканах Одарка и ее прошлогодний партнер Грицик задержались из теплых краев. Пока «хозяев» не было, пустое гнездо в Национальном природном парке «Пирятинский» захватила другая пара — Лель и Квитка.

Реклама

Однако семейная идиллия новичков длилась всего два дня. Первой вернулась Одарка и буквально выбила соперницу Квитку из дома. Лель, не растерявшись, остался с Одаркой. Но уже на следующий день прилетел законный «муж» Грицик, который прогнал захватчика и вернул себе место в гнезде рядом с любимой.

Вопрос отцовства: зачем аистам ДНК-тест?

Сейчас в гнезде уже четыре яйца, однако орнитологи говорят о «ложке дегтя». Из-за того, что Одарка успела провести время и с Лелем, и с Грициком, возникла интрига.

Анатолий Подобайло, ученый парка «Пирятинский»: «Есть высокая вероятность того, что первое яйцо оплодотворено именно Лелем. У аистов такое случается: до 10% птенцов в гнездах родные по матери, но не родные по родителям. Для популяции это даже на пользу — обновляется генетический материал».

Узнать правду поможет тест на отцовство. Во время кольцевания у птенцов возьмут генетический материал и отправят в Польшу. Результаты станут известны только через несколько лет.

Реклама

Как птицы помогают ВСУ и меняют село

Популярность Одарки и Грицика приносит реальную пользу. Благодаря QR-коду на трансляции, зрители со всего мира присылают донаты.

Прошлый год: собрано почти 1 миллион гривен .

Этот год: уже накоплено более 300 тысяч гривен.

Кроме помощи армии, аисты «воспитали» и местных жителей. Когда первый партнер Одарки, Грицько, начал таскать в гнездо мусор (полиэтилен и сетки), селянам стало стыдно. Теперь в селе установлены баки для раздельной сортировки мусора, а нынешний Грицик бережно приносит только природные материалы.

Сейчас пара наслаждается покоем, перебирает друг другу перышки и со дня на день ожидает пятое яйцо. Одарку и Грицика вероятный ДНК-тест совсем не беспокоит.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 21 апреля. Мужчина бросил ГРАНТЫ в КОПИЙ! Кредит от ЕС! Новые СХЕМЫ УХИЛЯНТОВ