Акция завершилась: тонны российских книг послужили украинским военным

Более 15 тонн российских книг сдали в макулатуру, чтобы приобрести машину для военных.

Несколько месяцев назад волонтеры в городе Кропивницком инициировали сбор специальной макулатуры: в местный социальный центр люди со всей области привозили книги на русскому языке. Макулатуру собирали в супермаркетах, детских центрах и даже в школах. Все это для того, чтобы приобрести заказанный украинскими военными автомобиль-вездеход.

О том, как завершилась акция, продолжавшаяся три месяца, говорится в сюжете ТСН.

Как рассказала соорганизатор акции Юлия Глущенко, жители Кропивницкого радостно поддержали эту инициативу.

"Даже старушки, которые не могли сами принести эти книги, приходили к нам в заведение и говорили: дайте нам каких-то ребят в помощь.... Очень были все сплочены", — рассказала она.

За собранную таким образом макулатуру удалось выручить 50 тысяч гривен. Остальную нужную сумму доложили благотворители — и машину для военных все таки купили.

Бойцы 57 бригады заказали УАЗ, потому что он вездеход и легко ремонтируется в полевых условиях. Его в конце концов и получили. Автомобиль освятили и он отправился в место, где продолжаются самые жестокие бои — в район Бахмута.

"Сейчас тяжелые условия, погода сами видите какая. Надо передвигаться не только по асфальту, но и по полю, по посадкам, по лесам – повсюду, где она может пройти, а она повсюду пройдет у нас. Мы будем выполнять боевые задания, перевозить личный состав, боеприпасы", — поблагодарил за переданную машину военный Николай Бершадский.

Напомним, ранее киевляне сдали на макулатуру почти 25 тонн российских книг, которые впоследствии отправили на переработку. Вырученные 97856 гривен пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

Читайте также: