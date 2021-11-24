Активиста "Дорожного контроля", который нетрезвым сбил женщину, взяли под стражу прямо в зале суда

Мужчина просил оставить его на свободе, чтобы похоронить погибшую.

Винницкий суд избрал меру пресечения активисту «Дорожного контроля», который пьяный сел за руль и сбил 53-летнюю женщину – он проведет два месяца под стражей.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Валерий Кузнецов.

30-летнего Романа Шиманского только что взяли под стражу на два месяца, пока будет продолжаться следствие.

Активист организации «Дорожный контроль» сбил женщину, которая пешеходным переходом вела велосипед, так говорят следователи. Роман Шиманский все это время был на свободе, и только вчера ему вручили сообщение о подозрении. В суд пришел с адвокатом. Свою вину полностью признал и раскаялся. Однако зачем пил за рулем – не сказал. Только то, что было это впервые. «Единственный раз. Я признаю свою вину и буду полностью нести ответственность, которую назначит суд. Я все делал, чтобы она не умерла», – отметил мужчина.

У погибшей женщины дома остался тяжело больной муж, за которым она ухаживала, на суд у него не было возможности прийти.

Сам Роман Шиманский просил не брать его под стражу, потому что у самого сахарный диабет и хочет похоронить женщину, которая погибла в аварии. Однако суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора.

Будет ли подавать апелляцию, адвокат пока не определился.

На видео, снятое свидетелями, видно: удар был такой силы, что с пострадавшей слетела обувь, а велосипед смяло. Женщину с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию. Несколько дней она была в коме, на аппарате искусственной вентиляции и умерла накануне не приходя в сознание. Экспертиза показала, что водитель был пьян, содержание алкоголя в крови в десять раз превышало норму.

В общественной организации вчера подтвердили – это действительно их активист, и его после инцидента уже вроде бы исключили из организации.

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