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Активисты заблокировали технику, которая проводила демонтаж здания "Квіти України"

Активисты заблокировали технику, которая проводила демонтаж здания "Квіти України"

Несколько сотен человек разрушили забор вокруг площадки.

Демонтаж фасада павильона "Квіти України" в центре Киева. Перестройкой здания бывшей оранжереи, известной как "дом, завит виноградом", возмущались столичные активисты. Они опасаются, что в центре столицы вместо интересного здания появится свеча-многоэтажка.

Об этом с места сообщила корреспондент ТСН Татьяна Фруктовая.

Изуродованные окна и куски бетона из здания уже на земле. Похоже, что застройщик решил все же не проводить реконструкцию, а взялся за демонтаж. Техника заехала посреди ночи, а работы начались днем. Поэтому к месту начали сходиться люди, которые становятся на защиту здания. Несколько сотен человек разрушили забор вокруг площадки.

«Разрешения на демонтаж у застройщика нет. Они хотят реконструировать здание, но разрушают без коммуникации с обществом», — заявляет активист.

Ранее застройщик уверял ТСН, что будет реконструировать здание, без демонтажа и только после обсуждения с общественностью, но работы начали раньше.

Сейчас люди блокируют технику и ждут появления представителя застройщика.

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