Активисты заявляют о новом задержании после протеста на Теремках: что говорят в полиции

Задержание на Теремках (иллюстративное фото)

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В Киеве общественная организация «Гарнизон» заявила о задержании одного из активных участников движения Михаила Денисенко, участвовавшего в акции протеста против вырубки парка на Теремках.

Об этом сообщили в ОО "Гарнизон".

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По словам активистов, Денисенко задержали у его дома. В организации утверждают, что после этого у него забрали телефон и связь с ним исчезла.

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"На данный момент нам неизвестно, где именно он находится и на каком основании его задержали", - говорится в сообщении.

В «Гарнизоне» назвали действия правоохранителей незаконными и призвали публично объяснить обстоятельства и правовые основания задержания, а также сообщить местонахождение активиста.

Что ответили в полиции

Руководитель отдела коммуникации Национальной полиции в Киеве Анна Страшок в комментарии ТСН.ua заявила, что информация о задержании других участников акции, которая прошла 27 сентября на столичных Теремках, не соответствует действительности.

По ее словам, в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, следователи задержали одного участника этих событий.

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Мужчине сообщили о подозрении, а Голосеевский районный суд накануне избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Что известно о деле после протестов на Теремках

Ранее после столкновений на Теремках полиция задержала ветерана и общественного деятеля Любомира Дмитришина, которого стражи порядка считают одним из организаторов беспорядков во время акции против вырубки зеленых насаждений.

Адвокаты Дмитришина заявляли, что при обыске к нему якобы безосновательно применили силу. Защита также указывала на нарушения во время следственных действий, в частности, отсутствие непрерывной видеофиксации, ошибки в определении суда и изъятия техники его жены. Адвокаты сообщили о намерении оспаривать действия правоохранителей.

Голосеевский районный суд Киева впоследствии избрал Дмитришину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста — с 00:00 до 05:00. Прокуратура просила круглосуточный домашний арест, тогда как защита настаивала на отказе от меры пресечения.

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Сам Дмитришин заявил, что не согласен с решением суда и считает подозрение надуманным. По его словам, на Теремки он приехал поддержать местных жителей и призвал остановить строительные работы и провести надлежащую коммуникацию с обществом.

Дмитришин имеет статус ветерана боевых действий. Он служил на Лиманском направлении, получил ранения, после чего был комиссован и уволен из ВСУ.

Напомним, во время активной фазы протестов на Теремках работники муниципальной охраны насильно оттесняли людей с территории, где планируют проложить резервную теплотрассу на случай аварийной остановки ТЭЦ-5. В ходе противостояния работники муниципальной охраны начали физически оттягивать протестующих с территории.

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