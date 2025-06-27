Аквапарк для власти?: как распиливают государственные земли люди Ермолаева

Вадим Ермолаев

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Живописная украинская деревня в десяти минутах езды от Киева: озера, птицы, леса, настоящий оазис неподалеку от мегаполиса — идеальное место для сочетания с природой. Но эта история, к сожалению, не о красоте природы, а об ее уничтожении и захвате государственных земель.

Хапуги решили залить этот оазис бетоном и построить очередной развлекательный комплекс. А для этого перекопали поля, загородили лес и разрушили часть жизни местных жителей.

Десятки гектаров, когда-то государственных земель, оказались в частных руках. Но на этом аппетиты дельцов не остановились.

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Кто стоит за этим произволом, при чем здесь аппарат президента и подсанкционный миллиардер — разбирался проект Хапуга.UA.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: АКВАПАРК ДЛЯ ВЛАСТИ? КОМУ ВОЙНА, А КОМУ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КАК РАСПИЛИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ ЛЮДИ ЕРМОЛАЕВА

Строительство в селе Лесное под Киевом

Мы находимся в селе Лесное под Киевом. За спиной — строительная площадка — прямо на государственных землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государственному предприятию «Чайка».

Еще недавно эти земли кормили Верховную Раду, Аппарат Президента, Кабинет Министров и другие государственные учреждения. И, конечно, давали работу местному населению.

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Строительство в селе Лесное под Киевом

Однако законом здесь строить что-либо запрещено. Но хапуг, которые планируют построить здесь коммерческую недвижимость, по меньшей мере, на 30 гектарах, это не интересует. Кроме строительства самостроя на государственной земле, хапуги решили, вероятно, присвоить себе еще и озера, которые также находятся на землях «Чайки».

«Пригнали бульдозера здоровенного, ужасного. Туда проехал, повалил, назад проехал, этим здоровенным ковшом побил, побил, и все. На этом закончилось», — рассказывает жительница села Лесное.

Жительница села Лесное

«Он воюет, стоит на передовой, а это его сарай. А ему это сделали. Это то, что он завоевал. Третий год на фронте ему приехали и такое сделали. В этот второй год на фронте ребенок… Вот так нас обеспечивают, так нам помогают, это помощь все, какое государство нам делает», — говорит еще одна женщина.

Жители села Лесное рассказывают, что неизвестные люди на бульдозерах приехали под их дома на берегу одного из озер и варварски разбили все хозяйственные постройки, вместе с курами и уничтожили все имущество.

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«Толком мы не знаем, кто это развалил, в общем-то, руководит ГУД», — говорят жители.

Жительница сел Лесное

Местные уверены, что за этим варварством стоит Государственное управление делами, которое руководит государственной «Чайкой».

Однако на кадастровой карте ясно видно, что земля «Чайки» заканчивается по линии воды, а береговая линия — принадлежит громаде.

Когда-то здесь было огромное фермерское хозяйство и молокозавод, производивший разнообразную молочную продукцию. Она попадала на столы власть имущих и в магазины для «простых смертных». Это хозяйство давало работу селянам, потому что почти все население Лесного — бывшие работники ГП «Чайка».

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Бульдозером разрушили имущество крестьян

Весной этого года сельхозугодья превратились в гигантскую стройплощадку. Здесь планируют построить гостиницы, паркинги, бассейны и даже аквапарк. А озера, возле которых живут крестьяне, проработавшие здесь всю свою жизнь, вероятно, обнести забором, чтобы не портили своим существованием лакшери объект. И все это — на государственной земле.

Кто заказчики и чьи интересы они представляют

Благодаря документам на строительные работы, которые нам удалось получить, теперь известно не только заказчикам работ, но и интересы которых они представляют. То же, кто стоит за многомиллионным проектом, который принес горе крестьянам и отжимом государственной земли.

Ни охрана стройплощадки, ни какой-то «представитель по безопасности» не знают, что здесь происходит. Поэтому, чтобы пролить свет на стоящего за этим произволом, идем спрашивать у директора ГП «Чайка» Романа Рябошапко.

Головной офис «Чайки» находится в Бориспольском районе. Но попасть в него оказалось не просто. Генеральный директор государственного предприятия журналистов, очевидно, недолюбливает. Ведь прямо во время нашего визита здание закрыли. Пришлось звать директора прямо в окно. А после этого в здании даже закрыли окна.

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Роман Рябошапко

В конце концов, увидев представителей полиции, директор Богдан Рябошапко все же открыл дверь, но внутрь нас так и не пустил.

«Я против съемки меня и против того, чтобы этот репортаж где-то был», — заявил Рябошапко.

Говорят, строят дорогу. Спрашиваем, кто предоставил разрешение на строительные работы на земле, официально зарегистрированной на праве постоянного пользования за государственным предприятием «Чайка» в селе Лесное Бучанского района.

«Там идет строительство наших соседей, приезжала полиция неоднократно, показывали документы, согласованные Дмитровским сельским советом, там будет дорогостоящая, там будет склад, еще определенные объекты. ГП „Чайка“ к этому строительству никакого отношения не имеет, не проводили там никакие работы и на земельном участке, который вы указывали там в письме 5051, не проводилось никаких работ», — заявил Рябошапко.

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Но позже, в ответе на наш запрос, ГП «Чайка» сообщило, что на их участке все же происходит строительство дороги:

«Руководству ГП „Чайка“ известно, что на земельном участке, который находится в праве постоянного пользования Предприятием, проводятся работы по строительству дороги».

Если среди наших читателей есть эксперты по строительной отрасли, в комментариях можете написать, похоже вот это или вот это — на строительство дороги.

Строительство в селе Лесное под Киевом

В полиции отмалчиваются

А вот Нацпол Киевской области вообще решил отмолчаться. В телефонном разговоре исполняющий обязанности начальника следственного отделения Бучанского района Андрей Марценюк подробно расспрашивал о месте строительства и что нам об этом известно.

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Однако и до сегодняшнего дня руководство областной полиции так и не смогло официально прокомментировать самовольное строительство, к слову нарушая Закон Украины «Об информации».

Зачем начальнику следственного управления лично звонить журналисту и узнавать, что мы знаем, если есть уголовное производство? Но почему Нацпол решил наконец скрыть эти данные от журналистов? Ответы кроются в следующем.

Заказчик строительных работ — ООО «Энсил», зарегистрированная в начале этого года. ООО заказала у подрядчика подготовку участков под зону гостиницы, многофункционального комплекса, аквапарка, бассейна и паркинга.

Заказчик указывает кадастровые номера двух земельных участков, где должны производиться работы. Одна принадлежит тому же ООО «Энсил» с 2025 года, вторая — ООО «Этер Компани» с 2015 года.

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Однако, по факту, стройплощадка вышла далеко за пределы их участков — сюда, на государственную землю «Чайки». В общей сложности обе ООО имеют в селе Лесное 30 гектаров. Часть из них — леса, обнесенные колючим дротом. Похоже, хапуги позарились еще и на живописные озера.

История этих земельных участков тянется с далекого 2004 года. Похоже, что этот проект — бомба замедленного действия.

20 лет назад ГП «Чайка» передало часть своих земель сельской общине. В дальнейшем, участки были розданы людям, под строительство дач.

А буквально за несколько месяцев их выкупила некая Светлана Бескоровайная. Дамы пенсионного возраста без бизнеса и связей. В дальнейшем, 10 участков на 15 гектарах отошли гражданину России Владимиру Соколову, вроде бы в погашение какого-то долга Каравайной. И в 2015 году Соколов вносит эти гектары в качестве уставного капитала ООО «Этер Компани»:

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«По постановлению суда по вышеуказанному делу утверждено мировое соглашение. Должник передает в собственность 10 спорных участков в селе Лесное»

Скриншот с видео

Более 10 лет эти земли были предметом судебной волокиты. Прокуратура Киевской области даже доказала, что участки были выделены незаконно и все дальнейшие оформления и продажи были также безосновательными. Однако Верховный суд решил не забирать у предпринимателей эти гектары и в начале 2025 года в игру входит компания «Ультрамарин-Недвижимость», приобретя права на «Этер Компани» вместе с землей.

Другая же часть выделенных участков, также была внесена в качестве уставного капитала, но уже вновь ООО «Энсил». В начале этого года четверо граждан Украины внесли по 4 млн грн в ее уставный капитал. В этот же день на балансе фирмы появилось 40 участков. А уже через 2 недели они также перешли «Ультрамарину».

Однако бывшие владельцы ни о земельных участках, ни о самой ООО «Энсил» даже ничего не знают. И это очень напоминает классическую аферу, когда на случайных людей подконтрольный регистратор оформляет нужные документы. А теперь о том, кто стоит за сделками со строительством комплекса с аквапарком на живописных окрестностях столицы.

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Кто же стоит за сделками со строительством комплекса

Директор «Энсил» и «Этер Компани» — Артем Романович Куцый. А конечный бенефициар обоих ООО — ЧП «Ультрамарин-недвижимость» тоже из Днепра и принадлежит Татьяне Мостипаци.

Артем Куцый отвечать на вопросы, почему его компания строится на государственных землях — отказался. В отпуске и говорить не может.

Скриншот с видео

Владелец же компаний Татьяна Мостипака о том, что строительство ведется на государственной земле, тоже ничего не знает. А что именно там строят — большой секрет.

Скриншот с видео

Вся эта история выглядит очень странно. Ну вроде бы у застройщика есть официально оформленная земля. Все уверяют, что земли «Чайки» не трогают. Хотя мы видели, что это не так.

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Идут строительные роботы. Но почему нет паспорта объекта, а владелица компании шифруется с «распространением» цели строительства? Гендиректор «Чайки» Богдан Рябошапко вообще закрылся от журналистов, а жителям села разбили нажитое годами имущество.

Кто эти люди, покушавшиеся на лакомый кусок перспективной земли

Почему? У нас есть ответ и она кроется именно в том, кто эти люди, покушавшиеся на лакомый кусок перспективной земли в живописном уголке под Киевом.

Артем Куцый — сын днепропетровского бизнесмена Романа Куцого. Источники в бизнес кругах утверждают, что он руководит Alfa Development Group — крупнейшего владельца складских помещений в Украине.

Татьяна Мостипака и семья Куцых тесно связана.

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В аналитической системе YouControl мы нашли более трех десятков компаний, в которых представители семьи Куцого, Татьяна Мостипака и еще несколько человек выступают учредителями, бенефициарами и руководителями друг друга. И этот анализ привел нас к подсанкционному миллиардеру из Днепра — Вадиму Ермолаеву.

Строительство в селе Лесное под Киевом

В одном из интервью Ермолаев рассказывал о том, кто управляет его бизнесом. И судя по его словам и юридическим связям подконтрольных компаний, одной из таких — похоже Роман Куций, а еще его семья. Нам удалось пообщаться с людьми из близкого окружения Романа Куцого, на которых бизнесмены оформляли свои компании.

«Извините, но пока я не могу и не хочу говорить о работе, окей? Нет… Извините, я не могу комментировать это до свидания», — ответила Ева Куца.

Очень странно, когда люди не знают, что являются владельцами компаний, ежегодно зарабатывающих десятки и сотни миллионов гривен, согласитесь.

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«Без комментариев», — ответила жена бизнесмена Романа Куцого Наталья Куца.

Татьяна Мостипака, имеющая бизнес связи с Куцим и Ермолаевым, также боится публичности:

«Я не хочу отвечать на этот вопрос. От меня вы эту информацию не получите, потому что я не хочу ее распространять».

Миллиардер Вадим Ермолаев от проекта аквапарка также открестился.

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В конце концов, подсанкционный миллиардер в мессенджере нам ответил, что ему якобы ничего не известно о будущем аквапарке. Ну а потом перестал отвечать.

Кто такой Вадим Ермолаев

Напомним, что Вадим Ермолаев — один из самых влиятельных бизнесменов Днепра. Попал в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны в конце 2023 года.

Официальных причин СНБО не называет, однако, вполне логично, что Ермолаеву якобы заблокировали все активы из-за многолетнего сотрудничества с россиянами в оккупированном Крыму.

В журналистском расследовании коллег из общественного говорится, что бизнесмен переписал свой бизнес в Крыму на подконтрольных граждан России:

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«По данным СБУ свой винно-водочный бизнес в оккупированном Крыму Ермолаев перерегистрировал через подставных лиц по российским законам и много лет платил налоги в бюджет страны-агрессора».

Использовать подставных лиц и липовые компании — бизнесменам далеко не в новинку, и тем более такому человеку, как Ермолаев. А значит, проект аквапарка под Киевом, вряд ли первое преступление.

Там, на берегу реки Самара компания ООО «Альфа Вехауз», зарегистрированная на жену предполагаемого партнера Ермолаева Романа Куцого, уже возвела «Парк-отель Золотой Пляж», нагло захватив государственные земли рекреационного назначения. Те же отели, бассейны и аквапарк.

В 2007 году по заказу ООО Альфа Вехауз был разработан рабочий проект в районе базы отдыха Золотой пляж. Данных об утверждении этого проекта в Региональном офисе водных ресурсов в Днепропетровской области нет.

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В ходе досудебного расследования установлено, что часть (около половины) озера Хашевка в Орловщине ограждена забором и на берегу озера построены одноэтажные сооружения.

А теперь давайте промежуточный итог: компании по орбите подсанкционного бизнесмена Ермолаева строят аквапарк под Киевом. Как мы выяснили, не первый объект такого рода с нарушениями. Паспорт объекта отсутствует. Строят на земле государственное предприятие, директор которого скрывается от журналистов. Мне кажется, что здесь чего-то не хватает. Кто дал на этот произвол «одобрямс»?

Мы направили официальный запрос в Государственное управление делами, чтобы там прояснили ситуацию со строительством на государственной земле. Однако ГУД дало отписку и отправило нас обратно в ГП «Чайка». Ответ вы уже видели, и он не совпадает с реальностью.

Собеседники Хапуга.UA в политических кругах утверждают, что руководитель ГУД Игорь Лысый вполне лоялен к Офису Президента человек. Одно время он был помощником главы НацБанка Андрея Пышного, как пишут в СМИ, кума Ермака. Поэтому Офис, вероятно, подтянул «свежее лицо» из числа доверенных лиц на важный пост. Ведь ГУД — это не столько об управлении и обеспечении для высших должностей страны, сколько о государственном бизнесе. Под шевелением ГУД находятся такие активы, как Художественный Арсенал, Дворец Украины, ВДНХ, куча санаториев и строительные компании. Следовательно, управлять всем этим добром должен точно полностью управляемый Офисом человек.

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Отношения Офиса Президента с миллиардером Ермолаевым достаточно неоднозначны. Коллеги из «Громадського» исследовали, как Ермолаев, в обход введенных Зеленским санкций, расширяет свой бизнес. И вместе с экс-советником Ермака Иваном Дралюком строит собственный порт на границе с Румынией. К слову, на государственной земле.

Его компания «Потоки» строит на границе с Румынией частный порт.

Еще один факт вероятной «дружбы» Ермолаева с Офисом — возобновление компаниям с орбиты миллиардера разрешений на недропользование.

ООО «Трендс Систем» на добычу углеводородов, ЧАО «Коростышевский карьер» — габролабрадорита и ООО «Потоки» — на разведку минеральных вод.

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Мог ли проект аквапарка, ниточки из которого тянутся к подсанкционному Ермолаеву, в таком лакомом и желательном для застройщиках месте, получить «одобрямс» прямо из Офиса Президента? воплощать многомиллиардные проекты, несмотря на санкции, они ничего не стоят.

Ну и последний вопрос, который стоит задать сегодня абсолютно всем: вообще ли времени, когда Вооруженные Силы Украины ежесекундно нуждаются в нашей поддержке, вливать десятки и сотни миллионов гривен в развлечения?

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: АКВАПАРК ДЛЯ ВЛАСТИ? КОМУ ВОЙНА, А КОМУ РАЗВЛЕЧЕНИЯ. КАК РАСПИЛИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ ЛЮДИ ЕРМОЛАЕВА

Если вам известны факты хищения государственных земель и распирает вас от несправедливости, или с вас требуют взятку во властных кабинетах — не спешите платить. Лучше напишите нам по почте hapuga.investigation@1plus1.tv и мы сделаем следующее расследование вместе.

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