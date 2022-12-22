"Алексеевич" помог: аэроразведчики рассказали подробности уничтожения российского вертолета "Аллигатор"

Аэроразведчики на Сватовском направлении скорректировали зенитчиков и те метким выстрелом ракеты С-300 уничтожили вражеский вертолет в небе над Луганщиной. Две недели назад видео этой операции облетело соцсети, говорится в ТСН.

Тогда вражеский КА-52 на высоте в полкилометра прикрывал два российских МИ-24, пока те обстреливали позиции наших защитников неуправляемыми авиационными ракетами. "КА-52 оснащен системой "Витебск" — купол, пускающий препятствия, чтобы радары наших ПВО комплексов не увидели их, не смогли по ним скорректироваться", — объясняет военнослужащий пограничного отряда аэроразведки "Админ".

Именно его группа вовремя передала данные о вражеских целях зенитчикам, а те уничтожили «Аллигатор», ценой более 16 миллионов долларов, единственным точным выстрелом. На кадрах было хорошо видно, как после попадания ракеты С-300 российский КА-52 загорается в воздухе. "Славноизвестный КА-52 стал присробноизвестным, так что, русские Ваньки, летите домой, пока винты крутятся, потому что прилетит "Алексеевич" и скорректирует на вас огонь", — предупреждает «Админ».

«Алексеевичем» аэроразведчики называют разведывательный коптер, который выискивает на Сватовском направлении вражескую технику, фиксирует перемещение войск и передает картинку в онлайн-режиме командованию. Поражение русского вертолета военные наблюдали в прямом эфире.

Эти бойцы первыми обнаруживают скопления русских войск, которые вскоре точным ударом будут уничтожены. Их ежедневная работа в любую погоду — видеть линию фронта и вовремя реагировать на действия оккупантов.

Ребята вспоминают, что в тот день, когда сбили вражеский КА-52, стоял туман, батарейка коптера была почти на нуле, а лопасти обмерзли, но железная техника в небе выдержала все препятствия, пока корректировала залпы зенитчиков. "Это его второй полет и он так хорошо себя показал", — рассказывают ребята.

Жечь российские танки и артиллерийские установки "железные глаза с неба" продолжают и днем и ночью. В умелых руках аэроразведчиков не только тяжелая броня, но и вражеские вертолеты, будут падать с неба, загораясь на украинской земле.

Читайте также:

Проектировщик штаб-квартиры для Apple и лондонского стадиона "Уэмбли" взялся за восстановление Харькова

"Пытают людей научно, как в фильмах": французский исследователь ужаснулся свидетельствами украинцев об оккупантах

Из-за ситуации со светом аграрии предупреждают, что цены будут расти