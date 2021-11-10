"Алгоритм действий будет адекватным" — Данилов о реакции Украины, в случае штурма границы мигрантами

Данилов сказал, что вопрос миграционного кризиса был приоритетным на заседании СНБО.
Кризис с мигрантами, находящимися на границе Беларуси с Польшей и Литвой, был первым вопросом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 10 ноября.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
"Это был первый вопрос, который рассматривался на заседании СНБО... У нас состоялись предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера, 9 ноября, был доклад сделан президенту, и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номером один, он был ключевым", — заявил Данилов.
По его словам, все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы и "все будут обязательно их выполнять".
На вопрос насчет действий Украины, в случае возможного штурма наших границ, Данилов ответил: "Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более чем достаточно. Именно этот вопрос мы проговаривали".
Когда секретаря СНБО спросил, будут ли привлечены силы терробороны, Данилов заверил, что "все, что необходимо, будет привлечено".
Напомним, в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью.
Также первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины. Так, на участке белорусско-украинской границы недавно задержали двух незаконных мигрантов из Кубы.
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