"Алгоритм действий будет адекватным" — Данилов о реакции Украины, в случае штурма границы мигрантами

"Алгоритм действий будет адекватным" — Данилов о реакции Украины, в случае штурма границы мигрантами

Данилов сказал, что вопрос миграционного кризиса был приоритетным на заседании СНБО.

Кризис с мигрантами, находящимися на границе Беларуси с Польшей и Литвой, был первым вопросом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 10 ноября.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Это был первый вопрос, который рассматривался на заседании СНБО... У нас состоялись предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера, 9 ноября, был доклад сделан президенту, и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номером один, он был ключевым", — заявил Данилов.

По его словам, все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы и "все будут обязательно их выполнять".

На вопрос насчет действий Украины, в случае возможного штурма наших границ, Данилов ответил: "Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более чем достаточно. Именно этот вопрос мы проговаривали".

Когда секретаря СНБО спросил, будут ли привлечены силы терробороны, Данилов заверил, что "все, что необходимо, будет привлечено".

Напомним, в МВД рассказали, как Украина готовится к возможному штурму границы с Беларусью.

Также первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины. Так, на участке белорусско-украинской границы недавно задержали двух незаконных мигрантов из Кубы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: на границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку