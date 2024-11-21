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Алина Михайлова рассказала о большой проблеме на фронте

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Алина Михайлова рассказала о большой проблеме на фронте

Алина Михайлова

Оккупанты часто не дают эвакуировать раненых воинов.

Начмед 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады, девушка погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") Алина Михайлова рассказала, что сейчас очень большая проблема с эвакуацией раненых военных.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Наталье Нагорной.

Алина Михайлова отметила, что в первую очередь с линии фронта эвакуируют тяжело раненых военных. Если ранение не критично, то воин может даже несколько дней оставаться на позициях вплоть до следующей ротации.

"У нас есть проблема с эвакуацией. Враг не дает эвакуировать бойцов, он добивает тех, кто может ходить, а о лежащих мы и не говорим. Мы используем сегодня наземные платформы для эвакуации. По наземным платформам все равно работают сбросы. И вот это становится большим вопросом, каким образом эвакуировать сегодня бойцов. И каким образом к ним поближе приблизить уровень оказания помощи", — сказала она. 

Полную версию интервью с Алиной Михайловой смотрите по ссылке

Напомним, ВСУ отработали по оккупанту, показавшему средний палец дронам.

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