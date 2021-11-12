Алкогольный синдром и нарушение развития речи: что чревато для детей, матери которых пили во время беременности

Алкогольный синдром и нарушение развития речи: что чревато для детей, матери которых пили во время беременности

Дети с алкогольным синдромом часто – недоношенные.

Есть дети с невидимой инвалидностью, которой могло бы и не быть – просто их матери во время беременности пили. Теперь в мире это самая распространенная причина умственной отсталости. Именно алкоголь приводит к нарушениям развития мозга. В Украине диагностика детей с фетальным алкогольным синдромом – не отработана. Так как разглядеть его у малышей, и есть ли безопасная алкогольная доза во время беременности, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 11 ноября.

Им всю жизнь придется держать баланс, а команды для них должны быть краткими и четкими.

Ангелина, Николь и Вероника – им от семи до трех лет. И у всех троих – не детский диагноз. Дочери Евгении Сенцовой из детского дома. А диагноз достался от родных мам, которые не гнушались алкоголем во время беременности

Ольга Большова, взяв за дочь Стефанию, в отличие от Евгении Сенцовой — диагноз своей дочери не знала. Задержку в развитии ребенка – списывали на другие проблемы. Так семья потеряла четыре года. Теперь же день в Стефании расписан чуть ли не по минутам – занятия музыкой, разные терапии, нейропсихологи.

Почти все дети с таким диагнозом, говорят врачи, рождаются обычно у зависимых от алкоголя матерей. В первом триместре беременности, когда только формируется плод – алкоголь у будущей мамы должен быть под табу.

Дети с фетальным алкогольным синдромом часто недоношены, с недостаточным весом. Как такового лечения – нет. У таких детей может быть сотня нарушений, и каждый специалист работает со своим.

Тем временем Ольга Большова вокруг себя уже объединила четыреста семей в которых дети с алкогольным синдромом.

Ведь родители все своими силами сделать не могут, поэтому нужно разработать программы для учителей. Чтобы учителя понимали, как работать с детками. Нужно разработать программу для врачей, для психологов, для специалистов в инклюзивно-ресурсных центрах.

Дети с ФАС обычно добрые и кроткие. Но столкновение с человеческой жестокостью может сделать их агрессивными. Обе мамы в унисон утверждают, что таких малышей прежде всего нужно любить. И принять такими, как они есть.

Евгения Сенцова от своих трех дочерей не скрывает их диагноз. Говорит, что у таких детей зависимость развивается легко и им следует с детства знать об опасности. Ибо с осознанием этой угрозы им будет легче преодолеть унаследованные вызовы.

Напомним, что в Украине планируют повысить цены на алкоголь.

Читайте также:

Есть ли безопасная доза алкоголя во время беременности и как пьянство влияет на ребенка

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку