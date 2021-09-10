Алла Мазур пострадала от карточных мошенников и призывает к осторожности других

Алла Мазур пострадала от карточных мошенников и призывает к осторожности других

Ведущая была просто потрясена наглостью дельцов.

Ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур впервые прокомментировала рекламные видеоролики в Интернете с якобы ее участием.

Социальными сетями ходят ролики, в который популярная телеведущая на украинском ТВ говорит: "Проверьте свою банковскую карточку немедленно, потому что туда каждому якобы должны компенсировать НДС".

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Алла Мазур увидела подобные ролики в Интернете — была просто потрясена наглостью дельцов. "Никаким таким призывам не верьте! Вашим доверием ко мне и программе ТСН.Тиждень хотят воспользоваться мошенники! Их даже отследить трудно, потому что серверы зачастую оказываются в России! Я лично — в одной финансовой рекламе не участвую. " — прокомментировала Алла Мазур в эфире.

Подобные ролики — не более чем перемонтированы сюжеты, которые выходили в эфире ТСН.Тижня раньше. Цель авторов одна — выманить с у людей деньги.

Алла Мазур призывает ни в коем случае никому не называть номер карты и CVV-код, то есть три цифры на обратной стороне карты. И не участвовать в финансовых пирамидах, в которых фальшивыми голосами и текстами призывают эти мошенники. "Иначе — эти хитрые дельцы съедят все ваши сбережения!" — говорит телеведущая.

А вот не съест ли осень все наши заработки? И почему недавно собран рекордный урожай зерновых — это действительно нехорошая новость для наших карманов — ТСН.Тиждень расскажет уже в воскресенье в 19.30.

Не съест ли осень все наши заработки - исследование ТСН.Тиждень

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