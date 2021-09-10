Алла Мазур пригласила в прямой эфир "лемковскую принцессу", которая представит премьеру уникальной песни

ТСН.Тиждень решили рассказать о лемках в необычный способ.

Телеведущая Алла Мазур пригласила к своему воскресному эфиру ТСН.Тиждень певицу с необычным для современной сцены репертуаром. Молодая исполнительница сделала ставку на редкие песни и не прогадала. Теперь ее называют "лемковской принцессой".

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Для местного населения Донбасса они были "западенцами" и "бандерами". Но они продолжали упорно говорить на украинском и придерживаться традиций. Они — это украинцы из Польши, которых вытолкнула из своих домов советская власть, прикрываясь бумажкой о каком-то там "обмене населением". В официальных документах термин "депортированы" заменили на более мягкий — "переселены". Будто речь шла о добровольном переезде.

Даже сегодня эта страница в украинской истории мало известна. "Мало кто знает, но лемком был всемирно известный художник Энди Уорхол, а песня-реквием по погибшим на Майдане "Плине качя" тоже лемковская. ТСН.Тиждень решили рассказать о них в необычный способ. Не только сюжетом, поэтому пригласили на эфир особую гостью"- анонсирует Алла Мазур.

Почему и о лемков должны знать украинцы? И какая личная трагедия зашифрована в песнях тайной гости Аллы Мазур? Не пропустите музыкальную премьеру уже в это воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тижни

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