Аллергии на тополиный пух практически не существует: врачи рассказывают, что на самом деле вызывает реакцию

Специалисты советуют сдать анализы, чтобы узнать точную причину аллергии.

В Киеве начался сезон тополиного пуха, который сопровождается жалобами на насморк, слезотечение и чихание. Но специалисты отмечают, что сам пух безопасен, однако есть невидимые аллергены, которые его используют.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Весна и начало лета для Архипа — время страданий. У мальчика 9 лет назад обнаружили аллергию. «У нас появляются сухость кожи вокруг глаз, у губ, у рта, а также уши и на шее. На цветение березы и полыни, а также на кукурузу, кукурузный крахмал и производные от кукурузы», — рассказывает мама мальчика Леся.

Впрочем, Леся подозревает в сыновних несчастьях еще и тополиный пух. Потому что несколько дней назад у мальчика в школе был выпускной. Дети гуляли в парке, где растут эти деревья, а Архипу стало плохо.

Леся ведет сына в лабораторию, чтобы на основе анализа крови, понять: действительно ли мальчику тополя стоит обходить. Но там предлагают проверить чувствительность организма только к пыльце тополя. А не пуху из нее. Такой анализ стоит 250 гривен. И результаты нужно ждать несколько дней.

Некоторые тополя живут более века и вырастают до 30 метров высотой. Массово засаживать ими Киев начали в послевоенные годы. «Они очищают воздух, мощная крона аккумулирует СО2 и в ходе фотосинтеза выделяют кислород», — рассказывают специалисты.

Впрочем, не для всех — это не аргумент. Мол, тополиный пух — мощный аллерген. Поэтому периодически местных чиновников дерева просят вырубить.

Между тем результаты исследования крови 11-летнего Архипа показывает, что выраженной аллергии на пыльцу из тополя у него нет. Как и у большинства людей. Да и сам пух аллергии, оказывается, не вызывает. «Есть мелкие семена — это средство доставки растения на определенные расстояния», — говорят ученые.

Поэтому и реакция на него в качестве раздражителя, не проверяют. Однако, бедствия таки наделать может. Если, скажем, попадет на слизистую. А мы почешимся грязными руками.

Так почему же тогда запухаем, чихаем и плачем, когда начинается сезон тополиных парашютиков? Специалисты объясняют, этот период совпадает с цветением других деревьев. А еще — луговых трав. Именно их пыльца и наносит страданий. Эти невидимые, но агрессивные частицы часто цепляются в пух из тополя. Вот нам и кажется, что проблема именно в нем. «Если ребенок или взрослый, гуляя по парку, идя ногами загребает тополиный пух, или ветер его поднимает в воздух. Ведь на нем тоже оседает пыльца луговых трав», — объясняет врач.

Новости Украины: аллергия на тополиный пух - существует ли она на самом деле

Поэтому специалисты советуют если чувствуете дискомфорт — стоит проверить, нет ли аллергии именно на цвет трав. «Если аллергика не лечить от аллергического ринита, через 8-10 лет он придет к бронхиальной астме. А это уже более сложное заболевание, которое угрожает жизни», — говорит врач.

Если же об аллергии уже знаете, стоит придерживаться определенных правил. На улице лучше быть в маске и очках. А после прогулки — умыться, чтобы убрать пыльцу, что могла осесть. «Одежда тоже снимать и хотя бы просто без порошка в воде, стиральной машине, чтобы прополоскать ее», — советуют специалисты.

И отмечают, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе с шести до одиннадцати утра. Поэтому окна в это время лучше настежь надолго не открывать.

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