Альтернатива мобилизации: что такое ректрутинг, как это работает в ВСУ и что гарантирует

В Украине продолжается обсуждение проекта закона о мобилизации. На этом фоне все чаще звучит идея рекрутинга. Некоторые бригады — в частности, "Третья штурмовая" на базе полка "Азов" провела уже несколько волн рекрутинга. Собственную базу для рекрутинга – рассказали мне и бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр". Они убеждены: успешным на фронте будет не только боец мотивированный, но и хорошо обученный, подготовленный к опасности.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Офицер рассказал, как мобилизовался в ВСУ

В июне 2023 года офицер медицинской службы Александр мобилизовался в ВСУ. Говорит, этому предшествовали месяцы размышлений и разговоров, сомнений и упреков, страха и решимости. Он врач по специальности и офицер по званию.

Он в конце 2022 года после того как услышал о рекрутинге, начал присылать резюме на все смежные со специальностью специальности. Тогда эта инициатива еще не была такой популярной. И имела множество неучтенных нюансов.



"Мне, наверное, 80% подразделений, которым я отправлял резюме, даже не ответили. Но через полгода мне перезвонили и предложили то место, на котором я сейчас", - говорит Александр.

Офицер ВСУ Александр

Но процесс оказался гораздо сложнее.

"Возникли некоторые трудности с военкоматом во время моей мобилизации, но постоянная коммуникация с воинской частью помогла эти проблемы решить", — объясняет он.

Как происходит рекрутинг через платформы по поиску работы

До ноября 2023 года платформы, на которых работодатели размещают вакансии, сотрудничали с военными подразделениями напрямую. Но менее двух месяцев назад Минобороны заключило с ними меморандумы. За это время свои объявления на их площадках разместили около 400 подразделений Сил безопасности и обороны. Актуальных вакансий почти 2 тысячи. На них прислали более 37 тысяч резюме. И нет ни одной вакансии, на которую не было бы хотя бы одного отклика.

"Когда человек имеет возможность выбрать, куда он пойдет и кем он будет, то даже по отношению к боевым мы видим, что на позиции танкистов, пулеметчиков и снайперов, которые так же опубликованы, время от времени люди присылают свои резюме", - говорит соучредитель и сео WORK.UA Артур Михно.



На фоне обсуждений будущих изменений по мобилизации - просмотров вакансий стало больше. Так, по данным рекрутеров - в топе сейчас, например, штабная работа. Далее - ИТ. Затем - беспилотники, пресс-служба и прочее. А в эту категорию входят, в частности, и повара, и взрывотехники. Медицина - на шестом месте. Но от военных подразделений она на первом месте. Далее идут пехота и только потом штабы, ИТ и БПЛА.

Позаботиться о себе, использовать свою специальность и тем самым усилить армию - именно это называют главными преимуществами рекрутинга.

ВСУ

Какие гарантии, что в армии не переведут на другие специальности

В Минобороны отмечают, сейчас рекрутинг - это исключительно контракт до конца особого положения. Это договорные отношения между человеком, который идет служить и воинской частью, которой он нужен. Поэтому командир тоже контролирует весь процесс от начала до конца.

"Если вдруг, но такого не было, кто-то хитрит из подразделений и таким образом хочет себе набрать пехоту, то мы это, конечно, увидим, идентифицируем и первое - перестанем с таким подразделением сотрудничать, сообщим об этом их командование и все равно вытащим тех людей, которые таким образом вдруг попадут в пехоту и переведем на должности, которые они выбирали до этого", - говорит основатель и СЕО платформы LOBBY X Владислав Грезев.

Это отмечают и сами военные, потому что говорят, если они размещают вакансии - то они нуждаются именно в этих специалистах.

Рекрутинг не может заменить мобилизацию

Рекрутинг не равняется мобилизации. И заменить его точно не сможет. Потому что полностью покрыть потребности армии невозможно. Это параллельный процесс, который в Минобороны считают перспективным.

Там уже анонсировали запуск Агентства рекрутинга. И уж она должна точно положить конец всем непредсказуемым препятствиям, которые сейчас возникают перед теми, кто решил свою гражданскую профессию задействовать в армии ради победы.

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Напомним, НАПК установило, где в Украине больше всего непригодны для армии.

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