Альянс Украины и Турции: как Анкара может помочь нам вернуть контроль над Черным морем

Альянс Украины и Турции: как Анкара может помочь нам вернуть контроль над Черным морем

Киев начал политику малых альянсов. Более тесное сотрудничество Киева с Анкарой позволит восстановить безопасностный баланс в Черном море.

Украина и Турция объединяют усилия для противодействия России. Это можно было бы смело назвать началом нового безопасностного альянса Киева и Анкары, что очень злит Москву. Турция уже пошатнула позиции России на Кавказе, когда помогла Азербайджану выиграть войну за Нагорный Карабах. Сейчас разворачивается борьба за Черное море, которое Кремль хочет превратить в свое внутреннее озеро.

Пока отдельные страны-члены ЕС и НАТО наотрез отказываются поставлять Украине оружие, Турция уже три года успешно продает нам свои боевые беспилотники Bayraktar. Более того, речь идет даже об их совместном производстве в Украине — для будущего турецко-украинского завода уже и земельный участок нашли. После сокрушительных лесных пожаров в южных регионах, заинтересовалась Анкара и самолетами нашего завода "Антонов". Но окончательно ссориться с Москвой не готова из-за Сирии.

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Региональные альянсы

Хотя почти за восемь лет войны России против Украины Турция так и не присоединилась к европейским и американским санкциям против Москвы, именно на региональный альянс с Анкарой в Киеве сейчас делают чуть ли не наибольшую ставку. И неудивительно, ведь турецкая армия одна из самых сильных в НАТО.

На резкую критику России со стороны Турции рассчитывать не стоит. Но и о дружбе Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным говорить не приходится. Незаконная оккупация Россией Крыма изменила безопасностный баланс в Черном море. Не секрет, что Москва использует украинский полуостров как базу для обеспечения своего военного присутствия в Сирии.

После участия Анкары в Крымской платформе и слов Эрдогана с высокой трибуны ООН о непризнании российской оккупации Крыма, в Идлибе едва не дошло до прямого военного столкновения Турции с Россией. СМИ сообщали, что во время усиленных воздушных операций российских и сирийских сил, погибли трое турецких солдат.

Понадобился личный визит Эрдогана к Путину в Сочи 29 сентября, чтобы уладить ситуацию. Хотя сама же Россия, подписав соглашение о прекращении огня весной 2020 года, обязалась не проводить военных операций, участвуя в совместной патрульной миссии вдоль трассы, связывающей Алеппо с Латакией.

Почему Турции важен Идлиб? По информации СМИ, накануне очередной эскалации и встречи в Сочи, Москва требовала от Анкары вывода ее войск из Сирии. На это Эрдоган ответил переброской дополнительных сил в Идлиб — на Севере Сирии в непосредственной близости от границы с Турцией. Там дислоцируются не только регулярные турецкие войска, но и поддерживаемые Анкарой различные исламистские группировки, которые пытается уничтожить режим Башара Асада, которому помогает Москва.

С одной стороны, у Турции есть собственные политические и оборонные мотивы воевать в Сирии. С другой, это еще и мощный аргумент в отношениях с ЕС. Анкара уже давно обвиняет Брюссель в невыполнении своих обязательств: деньги в обмен на сдерживание Турцией потока беженцев. Сейчас в Идлибе (единственном регионе Сирии, который контролирует оппозиция) проживает 3,5 млн человек.

Причем здесь Украина? Возможно, это лишь совпадение, но очередная эскалация в Идлибе состоялась сразу после заявлений Эрдогана о непризнании результатов думских выборов в Крыму, как и самого факта оккупации. Кульминацией стало решение "Россельхознадзора" не пускать в страну турецкие помидоры и фрукты — русские внезапно обнаружили в них гниль и пестициды.

В интервью ТСН.ua министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это "совпадение". Говорит, что Крымская платформа — очень сильный удар лично по Путину, поэтому его эмоциональная реакция понятна, и Киев ею доволен.

"Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", — добавил Кулеба.

Малые альянсы

Еще одним "совпадением" можно считать и двухдневный визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во Львов через неделю после встречи Эрдогана с Путиным в Сочи. Вместе с Дмитрием Кулебой они готовили повестку дня встречи "Квадриги" (относительно нового формата встреч министров иностранных дел и обороны двух стран, основанного почти год назад) до конца этого года и президентов в начале следующего.

Это вызывает большое раздражение Москвы. Ведь именно Турция, одна из немногих стран НАТО, не только имеет политическую волю продавать Украине свои боевые беспилотники, но и решила производить их под Киевом с использованием украинских двигателей. Само решение о продаже Украине беспилотников, по информации американской прессы, стало причиной прекращения Россией авиасообщения с Турцией накануне начала курортного сезона в этом году.

Ничего удивительного в действиях Кремля нет. Ни для кого не секрет, что это попытка наказать Анкару за помощь Украине. Такое уже было в 2016 году, правда после того, как турки сбили российский самолет. Тогда именно украинцы, по словам турецких чиновников, спасли их турсезон. Как на этот раз мы можем помочь Анкаре?

Хоть Турция и не отказывается от закупки второй партии российских систем ПВО С-400, за что напоролась на американские санкции, параллельно она заинтересована в закупке украинских самолетов, которые производит "Антонов". Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал ТСН.ua, что речь идет о совместных проектах с возможностью развития сотрудничества Ан-158 и Ан-178, а также производстве специальных самолетов.

"В Украине производятся военно-транспортные и транспортные самолеты. Их можно использовать для различных целей: патрульных, транспортных, спецназначений, тушения пожаров. Турецкая сторона выразила благодарность за помощь Украине в тушении пожаров на территории Турции летом. Анкара очень положительно оценила работу самолетов от ДСНС. Плюс были украинские вертолеты, которые показали новые технологии в тушении пожаров ночью. Это также перспективная сфера сотрудничества. По этим направлениям мы продолжим работать и в дальнейшем", — объясняет Василий Боднар.

Важнейшим направлением сотрудничества остается Черное море. ТСН.ua уже писал, что в 2016 году в рамках НАТО Румыния выходила с инициативой создания совместной флотилии государств Черноморского региона. Но некоторые страны-члены Альянса заблокировали принятие решения, чтобы лишний раз не злить Россию.

Как ни странно, среди них тогда была и Турция, хотя официально решение не поддержала Болгария вместе с Германией и Францией. Украина вынесла урок. Сейчас, по словам Дмитрия Кулебы, Киев начал политику создания малых альянсов, которая предусматривает более тесное сотрудничество в том числе с Турцией для восстановления баланса безопасности в Черном море. Именно это станет главной темой встречи "Квадриги" — министров иностранных дел и обороны двух стран до конца года.

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