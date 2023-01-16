Амбасадорка США при НАТО рассказала, чего ожидать Украине от встречи в Рамштайне

Посол США при НАТО Джулиан Смит рассказала, чего ожидать Украине от очередной встречи в Рамштайне.

Об этом она сообщила в интервью ТСН.ua.

"Эти встречи – очень важные ключевые этапы. Это процесс, возглавляемый США, наш министр обороны Ллойд Остин. Что он делает – это ежемесячно убеждает более 50 стран за столом… Это не только союзники по НАТО. Это страны со всего мира, которые преданы поддержке Украины через помощь по безопасности: они приходят в комнату и слышат непосредственно от украинских командиров, часто министра обороны, какие есть текущие потребности. Они обсуждают это, пытаются определить очень сжатые сроки, когда союзники могут активизироваться и удовлетворить эти потребности. И часто в конце встречи мы можем сделать большие объявления о новой помощи, которая будет оказана. Опять же, это то, что мы делаем ежемесячно", — заявила Смит.

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Она также добавила, что кроме восьмой встречи, которая запланирована на 20 января, еще одна запланирована на февраль, когда война в Украине будет приближаться к годовщине — 24 февраля.

Восьмой "Рамштайн"

Напомним, что 20 января в Германии состоится очередная встреча в формате Рамштайн, на которой представители 50 стран будут обсуждать помощь Украине в ее борьбе с российскими агрессорами. Так, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.

О новых решениях по оружию на ближайшей встрече в формате "Рамштайн" намекнул и президент Украины Владимир Зеленский.

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