Амбасадором масштабного проекта по бойкоту россиян в большом спорте стал первый в истории Украины скелетонист Владислав Гераскевич

К масштабной коммуникационной кампании, которую группа 1+1 media реализует с начала полномасштабной войны, призывая бойкотировать спортсменов из рф и беларуси, присоединился первый в истории Украины скелетонист, участник двух Олимпийских игр – Владислав Гераскевич.

К слову, зимой 2022 на Олимпийских играх в Пекине Владислав поднял плакат с надписью "No war in Ukraine", за что ему могла угрожать дисквалификация. Однако тогда в Международном олимпийском комитете заявили, что не будут наказывать спортсмена.

В новом тематическом видеообращении, разработанном командами 1+1 media в рамках кампании, Владислав заявил:

"Россия продолжает совершать самое жестокое преступление против Украины… На каждых соревнованиях украинские спортсмены выражают свою позицию. Не пожать руку российскому спортсмену, поднять плакат "Нет войне в Украине" – это наш крик спортивному миру. Да, мы рискуем дисквалификацией и своей карьерой, но это ничто по сравнению с той болью и той ценой, которую украинцы платят каждый день. Для нас самое главное — это победа Украины и сохранение жизней".

Владислав Гераскевич

Кроме того, скелетонист и мастер спорта Украины международного класса призвал спортивное сообщество не допускать террористов к соревнованиям даже в нейтральном статусе, подчеркнув, что мировым институтам уже давно пора действовать решительно.

"Пока российские и белорусские спортсмены своим участием в соревнованиях усиливают пропаганду кровавой войны, украинские спортсмены гибнут на поле боя. Или, возвращаясь домой с победами, видят разрушенные дома и судьбы. Призываю спортивное сообщество действовать. И не допускать спортсменов-террористов к международному спорту. Уже давно пора действовать. Молчание убивает".

Владислав Гераскевич

Видеоролик доступен для просмотра и распространения в социальных сетях группы 1+1 media, YouTube-каналах 1+1 и ТСН. Также социальная кампания транслируется в рамках телемарафона "Єдині новини". Интервью со спортсменом можно прочитать по этой ссылке.

Среди площадок 1+1 media, которые привлечены к проекту — "Сніданок з 1+1", "Профутбол Digital", FootballHub, "Про спорт", ТСН.ua, УНІАН, Главред, официальные сайты телеканалов 1+1, 2+2 и многие другие ресурсы. Инициатива реализуется медиагруппой при поддержке Министерства иностранных дел Украины, а также издания Tribuna.com. Сайт проекта: https://sportfront.1plus1.ua/.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Скелетонист Владислав Гераскевич призвал институции действовать решительно в отношении спортсменов-россиян"

Напомним, что в июне группа 1+1 media совместно с Андреем Шевченко, лучшим футболистом Европы 2004 года, главным тренером национальной сборной Украины (2016-2021 гг), легендарным спортсменом, которого знают во всем мире, и героем Украины, запустили проект "Спортивный" фронт". Это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине.

В сети уже доступны 12 видеороликов, героями которых стали сам Андрей Шевченко, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Горуна, борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 1996 года Лилия Подкопаева, экс-первая ракетка Украины и боец Национальной гвардии Украины Сергей Стаховский, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, легендарный голкипер Александр Шовковский, олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Олег Верняев, игрок киевского "Динамо" Гераскевич.