Америка вернулась: Байден ответил Зеленскому относительно членства Украины в НАТО

Украине нужно вычистить коррупцию и добиться совместимости с НАТО. Но негласное вето России, о котором западные лидеры не хотят говорить вслух, все еще существует.

Откровенная критика Киевом западных столиц сработала. Лидеры 30 стран-членов подтвердили, что "Украина станет членом НАТО, и ПДЧ будет неотъемлемой частью этого процесса". Такую формулировку впервые за 13 лет записали в итоговом коммюнике саммита НАТО. Но обещать — не значит жениться. В Альянсе нет консенсуса о предоставлении Украине и Грузии ПДЧ, не говоря уже о членстве.

В Киеве и Тбилиси не скрывали обиды на отказ принять участие в саммите Альянса 14 июня в Брюсселе. Но, по правде говоря, мы ничего не потеряли. Во-первых, самым желанным гостем там был Джо Байден. Во-вторых, обсуждаемым событием — встреча Байдена с Путиным 16 июня в Женеве. В-третьих, растущим вызовом — Китай.

Да, мир не украиноцентричный. Но это не значит, что Западу не до Украины. За место под солнцем надо бороться, как и за каждую букву в поддержку Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО. Поэтому надо внимательно следить за итогами саммита Байден-Путин в Женеве, а также тщательно готовиться к визиту в США в конце июля.

ТСН.ua следил за главными заявлениями западных лидеров на саммитах G7 и НАТО, и проанализировал, к чему готовиться Украине.

Нужны реформы

Несмотря на то, что Украина не присутствовала на Брюссельском саммите НАТО, о нас там говорили и очень много. Киев смог повысить ставки настолько, чтобы вопрос о членстве Украины в НАТО Джо Байдену и Йенсу Столтенбергу задавали американские журналисты. Но тактика, которую избрала украинская власть, является очень опасной, и вот почему.

AFP

Во время итоговой пресс-конференции после саммита НАТО Джо Байден четко заявил, что оккупация Россией Крыма и Донбасса не исключает возможность вступления Украины в НАТО. А вот что точно мешает, так это коррупция, которую, по словам американского президента, Киеву "надо вычистить".

Нечестно со стороны Владимира Зеленского требовать от Джо Байдена услышать "да" или "нет" относительно предоставления Украине ПДЧ, когда у нас еще не принят закон об СБУ (что является прямым обязательством Украины перед НАТО), с 2019 года нет главы миссии при Альянсе, а Годовую национальную программу, которая по сути является аналогом ПДЧ, мы приняли только в мае.

К тому же, нельзя регистрировать "фейковый" закон о борьбе с олигархами ради повышения собственных рейтингов. Не надо изобретать велосипед. Все развитые западные демократии боролись с монополиями путем трех простых шагов: принятия законов о государственных монополиях и лоббизме, а также создания действительно независимого общественного вещателя с нормальным финансированием. Да и министр юстиции Денис Малюська прямо говорит, что предложенный Зеленским закон об олигархах "будет действовать временно, а дальше будут применены цивилизованные механизмы".

Не надо держать международных партнеров Украины за дураков. В западных столицах все прекрасно понимают. У Владимира Зеленского будет прекрасный шанс продемонстрировать искренность своих намерений во время визита в Белый дом. И желательно приехать не с пустыми руками, а с конкретными наработками по реформированию страны.

Вето России

С другой стороны такую отчаянную критику со стороны Киева тоже можно понять. У власти и дипломатии есть данные разведки о военной активности России у наших границ. И они неутешительные. По словам Дмитрия Кулебы, Кремль отвел лишь 12 тыс. военных со 100 тыс. группировки. К тому же, приближаются совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021" в сентябре.

Как видим, тактика Путина выбивать силой то, что ему нужно, работает уже более 13 лет. Прекрасно понимая, что Украина повышает ставки в диалоге с НАТО и Соединенными Штатами относительно ПДЧ, Кремль повысил свои ставки — стянул в апреле к украинским границам невиданное с 2014 года количество своих войск и техники. И это сработало. Байден позвонил ему, предложив встретиться, а НАТО повторяет свой давний тезис о необходимости диалога с Россией.

Безусловно, несомненным преимуществом является то, что в п.69 итогового коммюнике саммита НАТО подтверждается решение Бухарестского саммита 2008 года: "Украина станет членом Альянса через ПДЧ, как неотъемлемой частью этого процесса". Такой формулировки в итоговых декларациях саммитов Альянса не было с 2008 года. Ведь при президентстве Януковича Украина стала внеблоковой. Понадобилось семь лет, чтобы убедить партнеров в неизменности нашего курса.

По информации источников ТСН.ua в украинских дипломатических кругах, накануне саммита НАТО Киев подавал свои письменные рекомендации о включении в итоговое коммюнике. Однако до последнего нам отказывали. И, по словам Дмитрия Кулебы, буквально в последний момент мы выгрызли победные для Украины тезисы.

kremlin.ru

Однако скрывать, что Россия до сих пор имеет негласное право вето относительно вступления Украины в НАТО, нет никакого смысла. Именно из-за агрессивного поведения Москвы Франция, Германия и другие страны-члены Альянса принципиально против предоставления Украине ПДЧ. Политика "лишний раз не дразнить Россию" до сих пор действует. Наиболее циничным является то, что как раз во время саммита НАТО в эфир вышла вторая часть интервью Путина американскому каналу NBC, где он назвал Альянс рудиментом "холодной войны", который непонятно, зачем вообще существует. И Запад это проглотил, в который раз не утвердив на саммите в Брюсселе стратегию противодействия России в Черном море, которое Россия вместе с Азовским продолжает аннексировать.

Фактор Китая

"Америка вернулась". Именно так Джо Байден подытожил трехдневный саммит стран G7 (Большой семерки) на побережье английского полуострова Корнуолл. Из встреч лидеров этого "элитного клуба" крупнейших мировых экономик началось первое большое европейское турне Джо Байдена, финальным аккордом которого будет встреча с Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Даже королева Елизавета II во время чаепития с Джо Байденом поинтересовалась о Путине.

Правда куда Америка вернулась до сих пор непонятно. А так генсек НАТО Йенс Столтенберг подытожил саммит Альянса: "Было действительно здорово быть вместе и снова встретиться лично, как настоящая трансатлантическая семья. Или, как сказал премьер Джонсон, — это как первый день в школе, когда снова видишь своих старых друзей".

Эпоха эксцентричного и непредсказуемого Дональда Трампа, который стучал кулаком по столу, угрожая, что США покинут НАТО, если союзники не увеличат расходы на оборону хотя бы до 2%ВВП, уже в прошлом. И первая леди США Джилл Байден приехала с мужем в Европу в черном блейзере французского бренда с надписью "Love" на спине. В отличие от Мелании Трамп, которая в свое время во время посещения центра для содержания детей мигрантов в Техасе надела куртку Zara с надписью на спине "На самом деле мне плевать. А вам?".

Западные демократии объединяются против России и Китая. Конечно, не все, и генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что союзники не ищут новой "холодной войны". Однако впервые за историю существования Альянса в итоговом коммюнике саммита говорится, что Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал, сотрудничает с Россией в военном плане, а его напористое поведение является вызовом международному порядку.

Но и эти формулировки оказались несколько смягченными из-за личной позиции Ангелы Меркель, которая, по словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинский призма" Сергея Герасимчука, в лучших традициях немецкой "дипломатии чековой книжки" все еще надеется, что соглашение о взаимных инвестиции с ЕС является для Китая интересным предметом торга.

"Сейчас оно заморожено (что совпало с решением Байдена дать РФ и ФРГ достроить "Северный поток-2"- Авт.), Однако в Бундесканцелярии, возможно, надеются, что еще при каденции Меркель (и при ее участии) вопрос будет урегулирован, а КНР снимет с европейских политиков свои непропорциональные санкции. Меркель до конца остается преданной своей вере в "нормативную силу". Берлин в целом и Меркель лично пытаются избежать дальнейшей конфронтации с Пекином. Это было четко очерчено канцлером во время саммита G7 и, вероятно, повлияло на позицию Альянса. Что же касается Вашингтона, то он на фоне охлаждения отношений с Берлином при Трампе, и накануне визита Меркель в США, не стал обострять ситуацию", — комментирует ТСН.ua Сергей Герасимчук.

К тому же, по словам эксперта, накануне саммита Байден-Путин Россия пытается торговаться, угрожая альянсом с Китаем, а с другой стороны за уступки со стороны Запада готова сыграть роль сдерживателя Китая. Поэтому вероятно, это еще и сигнал Москве, потому что в ее добрую волю не верят и "китайскую тему" разыгрывать не хотят.

Собственно и сам Китай не остался в стороне. Вот так проправительственная газета КНР Global Times изобразила саммит Большой семерки. Скрытых смыслов на этой фотографии много, начиная с того, что за основу взята картина да Винчи Тайная вечеря Иисуса Христа, заканчивая тем, кто из лидеров каким зверем или птицей изображен.

Global Times

В конце концов, по мнению старшего научного сотрудника Европейского совета иностранных отношений Густава Гресселя, сейчас относительно угроз со стороны России и Китая больше единства, чем весной или даже год назад. К тому же, доля G7 в мировом ВВП уменьшается. Поэтому этому "элитному клубу" все труднее устанавливать правила игры на мировой арене.

"И Россия, и Китай вели себя чрезвычайно агрессивно в условиях пандемии. То, как Путин безусловно поддержал Лукашенко, устранило определенные иллюзии в Риме и Париже относительно того, можно ли убедить Путина быть более конструктивным. Разделение внутри G7 касается не России, а больше о том, как приспособить текущие институты, правила (ВТО, проверка инвестиций) и реализовать такие вопросы, как безопасность цепочек поставок, учитывая многочисленные экономические зависимости от китайского рынка", — говорит ТСН.ua Густав Грессель.

Новости мира: Украина получит членство в НАТО через ПДЧ

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