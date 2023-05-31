Американцы тролят российских дипломатов в Вашингтоне, а те жалуются на них спецслужбам

Общество и все неравнодушные на днях высадили под посольством страны-агрессорки цветы-символ Украины. В прошлом году лужайку там разбили впервые и цветы успели порадовать цветением местных жителей и испортить нервы россиянам. Те устраивали регулярные ночные набеги на клумбу и уничтожали цветы. Местные жители не остались в долгу и регулярно тролят российскую дипмиссию, говорится в ТСН.

В прошлом году, когда высаживали здесь подсолнухи впервые, казалось, что российские дипломаты их даже не увидят из-за своего высокого забора и затемненных окон. Но их инстинкт убивать все красивое и живое оказался достаточно сильным даже вдали от родины. Целый год русское посольство вело войну с цветами.

Когда подсолнухи расцвели, жители не раз под утро находили их с вырванными корнями. Мертвые цветы они терпеливо переносили к забору российского посольства, и снова высаживали живые.

Американец Конор на высадку подсолнухов пришел в вышиванке, ее он привез из городка Полонное в Хмельницкой области, где задолго до большой войны волонтерил — преподавал детям английский. В знак солидарности они с соседями вывесили на своих домах украинскую символику. Убийцы цветов покушались и на нее. “Рядом с моим домом большой забор, на котором изображен украинский флаг. Несколько раз он был разорен — на нем рисовали большую Z. Я подсказал владельцу и он дописал — «Зеленский», — вспоминает мужчина.

Один из эпизодов даже удалось зафиксировать — дети принесли букеты подсолнухов и положили на пешеходную дорожку перед посольством. Из заезжавшей внутрь машины с дипломатическими номерами вышел мужчина и отбухнул цветы ногами.

Агрессией со своей стороны российские дипломаты это, очевидно, не считали. А вот когда Бен Виттес в твиттере призвал приходить на митинг во, как он говорит – ворота ада – из-за ворот на него постучали в правоохранительные органы. "Они несколько раз пытались сделать так, чтобы меня арестовали. Однажды, когда я запостил фразу «будет горячо» в смысле очень круто и значок огонька, они позвонили в Секретную службу США и сказали, что я им угрожаю поджогом. Ко мне приехало 4 машины Секретной службы. Они провели со мной разговор и не обнаружили у меня бомбы», — рассказывает активист.

Троллить россиян стало постоянным хобби Бена. В следующий раз секретную службу за якобы теракт россияне вызвали, когда они со знакомой художницей принесли под посольство невинный макет стиральной машинки, сделанный из папье-маше. Чтобы напомнить о том, как упорно российские оккупанты тащили их из ограбленных украинских сел.

Еще одна затея стоила Бену несколько тысячного екаунта в твиттере. «1 апреля я переименовал свой аккаунт в твиттере на «Посольство России» и сделал твитты о наших прекрасных подсолнухах, которые вы высадили, а также разместил изображение украинского флага на стенах посольства. Это была шутка, но российскому посольству он не показался смешным — они пожаловались твиттеру и заблокировали мой эккаунт навсегда”, — говорит Бен.

В том, что россияне и в этот раз будут вредить, у общины сомнений нет. Но они готовы поливать и подсаживать цветы. Мама американца Эндрю Питерса, погибшего, защищая Украину, тоже передала пакетик семян. В сопроводительной записке она попросила посеять национальные цветы Украины в память ее сына, который так любил прогулки на природе. “На его похоронах, на которых присутствовал наш военный атташе, она раздавала всем и передала мне также семена подсолнуха. Мы его уже посадили в других местах, возле себя я посадила. И здесь будут также эти семена и они будут немым упреком”, — отмечает госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Уже через месяц-другой подсолнухи зацветут. Местные жители заметили, что они преимущественно смотрят в их окна, отворачиваясь от посольства России.

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