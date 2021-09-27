Американец, который живет в аэропорту: чрезвычайное приключение в Борисполе продолжается уже месяц

Американец, который живет в аэропорту: чрезвычайное приключение в Борисполе продолжается уже месяц

После прилета в Украину иностранца, по его словам, обокрали, без денег он теперь не решается покидать терминал.

Вот уже месяц американец Нейдер Доган живет в аэропорту Борисполь. Он спит на стульях в зале ожидания, моется под краном в туалете и ест там где, угостят. Все его документы в порядке и он может покинуть терминал. Но не решается это сделать, потому что у него совсем нет денег.

О чрезвычайном приключении американца в Борисполе говорится 27 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

54-летний Нейдер Доган два последних года постоянно путешествует, получая пенсию по инвалидности. Он имеет проблемы с сердцем, его вес — более 180 кг, ему трудно самостоятельно передвигаться.

Он рассказал полицейским, что после прилета пошел поужинать в кафе наверху и его обокрали. Забрали все сбережения — 9195 долларов. Ежемесячно Нейдер получает 700 долларов, но на следующую пенсию ему еще надо ждать — до 1 октября.

Американец теперь находится в зале ожидания вне зоны паспортного контроля и может выехать в город в любой момент. Но денег на это нет. А здесь он чувствует себя в безопасности — полиция его даже оберегает. Нейдер говорит, что однажды прогнали людей, которые его обижали.

"Граждане на него не жалуются, так же как и работники аэропорта. Законных оснований, чтобы вывести на улицу нет", — говорят правоохранители.

Мыться в туалете американец уже научился, хотя сначала были недоразумения с уборщицами. "Я расплескиваю воду с мылом и шампунем, когда моюсь под краном, а уборщицы за это ругали меня. Тогда я им сказал, что все за собой уберу, не переживайте и они теперь нормально ко мне относятся", — рассказывает турист.

Когда стало прохладно, по просьбе Нэйдера, в зале ожидания включали кондиционер.

В близлежащих кафе, к которым он добирается на своем скутере, американца уже хорошо знают. Говорят, он здесь уже около месяца. И подкармливают, как могут. Люди в зале ожидания также сочувствуют мужчине.

Лучшим другом Нэйдера стал таксист Александр. Он уже пообещал ему, как только тот "разбогатеет", найти ему минивэн, чтобы мог передвигаться со своим скутером.

Домой в США турист может вернуться в любой момент, однако в его планах — Польша и Чехия.

"Американское посольство покупает мне бесплатный билет и я могу лететь в Америку, но я не хочу туда", — говорит он.

К родственникам за помощью обращаться он тоже не желает. Мол, осталось продержаться до пятницы и деньги уже будут. "Я люблю Украину, люблю украинцев, такая ситуация могла произойти где угодно", — говорит американец, живущий в аэропорту.

Новости Украины: американец уже месяц живет в аэропорту "Борисполь", хотя может выйти из терминала

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