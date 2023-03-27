Американец помогает закупить для ВСУ автомобили "Хамви" стоимостью 200 тысяч долларов: три собственных уже подарил

Американец Дэйв уже год поставляет Украине "Хамви", объехал все штаты в поисках автомобилей для ВСУ. Эти военные автомобили "натовского" образца незаменимы на фронте, ведь обладают высокой проходимостью и менее уязвимы для вражеских пуль. Один такой грузовик стоит более 200 тысяч долларов, говорится в ТСН.

Американец Дэйв – не военный, но об армейской амуниции и особенно машинах, знает все, это дело его жизни с 11 лет. “Я начал ремонтировать и коллекционировать такие автомобили с 11 лет с моим папой. Это уникальная часть истории военных машин, предназначенных для очень особых задач”, — говорит Дэйв.

Волонтер живет вблизи Чикаго, имеет свой военный магазин и мастерскую машин, но 24 февраля кардинально изменила и его жизнь. Рядом с американским флагом появился украинский. Ежедневный круг его общения – это в основном украинская диаспора в США, организовавшая фонд для поддержки Украины. “Мы вообще хотели приобрести несколько автомобилей, несколько штучек, потому что была необходимость военных. А вот Дэйв зарядил нас энергией — давайте "Хаммеры" отправим в Украину", - говорит директор БФ Help heroes of Ukraine Владимир Заболотовский.

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"Хамви" — легендарные американские вездеходы, которые Дэйв знает до винтика. Машина-амфибия может погружаться в воду до полутора метров благодаря изолированной электронике. Не боится ни жары, ни морозов. Умеет взбираться на самые крутые склоны. На фронте "Хамви" используют для подвоза боеприпасов, спасения раненых и как боевую машину. Дэйв отыскивает их лично по всей Америке. “Учитывая, что у него направление как раз военное, по всей Америке есть контакты с такими же военными подразделениями. Он получает информацию, где какие автомобили уже можно приобрести. Он, собственно, эти автомобили выискивает и вместе с нашими ребятами, которые изучают потребности украинской армии, смотрят стоит ли такой автомобиль приобретать, или не стоит”, — добавляет Владимир.

За год войны волонтер из США в кооперации с фондом купил 30 таких грузовиков. Одна стоит свыше 200 000 долларов и три собственных "Хамви" Дэйв подарил украинцам.

Каждую машину перед отправкой в Украину лично разбирает и собирает заново, чтобы нашим воинам служили надежно и подольше.

От американской мастерской Дэйва до нашего поля боя эти машины одолевают более 8000 километров. Это же расстояние преодолел и сам волонтер, в конце прошлого года посетил Львов и Киев. “Я встречался с замечательными ребятами – Джордж, Слава. Мы с ними вместе ремонтировали авто и я лично увидел, как они это делают и то чем и как они ремонтируют машины с передовой – это почти голыми руками и я им помог. Передал перчатки для работы инструменты и генераторы, если света не будет”, – рассказывает Дэйв.

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