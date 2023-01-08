Американец в Херсоне: учитель из США 8 месяцев "шпионил" за россиянами в оккупированном городе

Американского преподавателя полномасштабное вторжение РФ застало в захваченном с марта Херсоне. Здесь он каждый день, с утра до ночи ждал возвращения украинских войск.

Восемь месяцев провел в оккупированном Херсоне 56-летний американский учитель Тимоти Моралес. Он почти не выходил на улицу, скрываясь от российских патрулей. Сменил несколько квартир. А чтобы не сойти с ума – шпионил за оккупантами из окна и учил украинцев английскому языку.

О жизни американца в захваченном россиянами Херсоне говорится в сюжете ТСН.

В городе до сих пор еще не всюду есть свет, вода и Интернет. На улицах – раздаются взрывы. Однако для Тимоти Моралеса это все мелочи. Поскольку с тех пор, как в Херсоне появились украинские военные, он снова почувствовал себя свободным.

Приезд в Украину

На юг Украины профессор колледжа и преподаватель английской литературы из Оклахомы приехал еще два десятка лет назад по приглашению местного вуза, в котором читал лекции студентам.

"Я поселился в городе 19 лет назад. Приехал летом в Одессу — учить студентов. А потом немного путешествовал по стране. И Херсон мне очень понравился", — рассказывает американец.

Здесь у него появилась семья, а впоследствии и онлайн-школа по изучению языков.

Первые дни оккупации

Известие о захвате Херсона до него дошло именно на одном из уроков – от студента по ту сторону экрана. Тимоти, как и тысячи жителей города, быстро упаковал чемоданы в авто.

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"В первый день мы попытались вырваться. Я посадил свою десятилетнюю дочь и четырехлетнюю племянницу в авто. Однако впереди были вооружены россияне. Надо было преодолеть от 35 до 50 блокпостов. Я слышал, что там действовали фильтрационные лагеря. С моим американским паспортом это могло стать проблемой. Поэтому мы решили не подвергать детей опасности", — рассказывает о начале оккупации города американский преподаватель.

Из Херсона детей эвакуировала бывшая жена. А Тимоти вернулся в свою квартиру, которая стала для него добровольной "тюрьмой". Из-за страха, что россияне арестуют его только за гражданство, американец два месяца не покидал своего двора, обнесенного высоким забором.

"Впоследствии я вернулся к преподаванию и начал осторожно передвигаться между двумя своими квартирами – в поисках лучшего интернета. Иногда выходил за продуктами в небольшой магазин рядом. Мои путешествия были крайне ограничены. Выбирал всегда один из четырех возможных маршрутов – в зависимости от концентрации россиян на них", — вспоминает свои скитания американец.

Встреча с оккупантами

Для каждого своего выхода "в мир" Тимоти разрабатывал подробный план. Изучал расписание и привычки патруля, глядя из окна. Следил за обстрелами, высчитывал безопасное "окно для передвижения". И все же в одно сентябрьское утро прогадал и "попался".

"Я вышел после обстрела колледжа, где жили оккупанты. Как только поткнулся на улицу, как услышал голоса двух солдат за забором. Они тыкали через него автоматами…" — вспоминает он.

Мужчина вернулся в дом и запер дверь. Думал, что его не заметили. Однако через полчаса в дверь постучали.

"Двое мужчин, представившихся ФСБшниками, навели на дверь автоматы. Я быстро спрятал свой телефон, ноутбук и документы. Они начали колотить все сильнее и сильнее. В конце концов пришлось открыть", — рассказывает американец о своей первой встрече с оккупантами.

Знание украинского или русского в Тимоти хромало, так что выдавать себя за местного американец не стал. Решил хитрить. Представился гражданином Ирландии. Рассказал, что приехал в город учить людей английскому, но его документы похитили. Говорит, что его "гости" не "отличались большим умом", потому быстро поверили в легенду. Окончательно убедила их соседка.

"Финальным аргументом для них стала леди, обитающая этажом ниже. Я называю ее ласково "бабушка". Она быстро поднялась по лестнице и начала кричать на них! Вы же знаете – настолько храбры украинские пожилые женщины! Она кричала: он учитель, он ничего не сделал плохого, отстаньте от него. Они осмотрели квартиру – и ушли", — рассказывает Тимоти.

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Оставаться в этой квартире было слишком рискованно, поэтому остальное время оккупации Тимоти провел в квартире родственников. Говорит, если раньше просто опасался россиян, то после этого случая параноидально их боялся. Совсем плохо стало в последние недели оккупации.

"Не было Интернета, света, воды. Так что ночью я спал в ванной – за двумя стенами. А днем просто наблюдал в окно", — рассказывает он.

Возвращение своих

Во время одного из таких "дежурств" он увидел довольно странную, как для того дня, вещь.

"Мимо окна проехала машина с двумя маленькими желто-голубыми лентами на зеркалах. Я подумал – ничего себе, какие смелые парни", — вспоминает американец.

Через несколько минут его удивлению вообще не было предела.

"Далее мимо окна проехал пикап с большим украинским флагом. А за ним еще куча сигналивших авто. Вокруг развевались украинские флаги", — вспоминает он первый день освобождения.

Поняв, что произошло, американец помчался на площадь Свободы, которая была всего в 300 метрах от дома и на которой он не был много месяцев.

"Там уже собралось немало украинцев. Они были взволнованы и счастливы в то же время. Для меня это было потрясающим событием", — рассказывает Моралес.

Американец еще не решил, останется ли жить в Херсоне. Сейчас хочет навестить детей и родителей. А еще после пережитого – выучить украинский. Ибо он, без преувеличения, иногда может спасти жизнь.

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