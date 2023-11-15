Американец в одежде Иисуса и с крестом: что известно о мужчине и почему отправился в длительное путешествие

Команда "Сніданку з 1+1" отыскала путешественника, который с крестом на плечах уходил из Варшавы в Киев 72 дня и стал звездой соцсетей. Это 33-летний Джимми Джон Райс из штата Вирджиния.

Зачем пошел в такую даль и почему вынужден остановить путешествие – в сюжете "Сніданку із 1+1".

По его словам, крест, с которым он обошел 800 км, весит 25 кг. О своей жизни рассказывает немногое. Приехал из Виргинии. В США работал на складе в "Амазоне" и лесорубом, затем некоторое время жил и преподавал в Польше. Говорит: новость о войне в Украине его шокировала.

"Я молился и думал, что я могу сделать, чем я могу помочь. И мне пришло видение – я одет, как Иисус с Крестом в руках иду по Украине", — говорит путешественник.

Сам мужчина себя святым не считает. Отправился в путешествие, чтобы стать лучше и дарить людям добро и надежду.

"Первую неделю я шел 6 дней без остановок, а на седьмой день отдыхал, как и Бог. После того как я пересек границу, я начал чувствовать себя хуже, хуже и хуже, мое здоровье ухудшалось", – рассказывает американец.

Джимми ведет ежедневник путешествия, телеграмм-канал "Let's walk", где рассказывает читателям о своих приключениях, публикует фото с поклонниками. Сотни прохожих останавливали необычного мужчину с крестом — чтобы обнять, сфотографироваться, пожать руку, помочь понести крест.

Джимми хотел продолжить свое путешествие, но более 2 месяцев путешествия и почти 800 пройденных километров дают о себе знать. Теперь имеет проблемы со спиной и ногами. Так что несколько недель хочет еще побыть в Киеве, а затем планирует вернуться домой в Виргинию и встречать Рождество с семьей.

Напомним, 12 ноября мужчину с крестом на плече заметили в Киевской области.

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