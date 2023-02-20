Американец жил в палатке в знак солидарности с украинцами и собрал 100 тысяч долларов для ВСУ: деньги привез лично

О своих впечатлениях ветеран воздушных сил рассказывает соотечественникам не только в соцсетях, но и на своих благотворительных концертах.

Американский ветеран Марк Линдквист, собравший почти сто тысяч долларов для ВСУ, прилетел в Винницу. Военный летчик ездит по украинским городам, пострадавшим из-за россиян, чтобы потом рассказать обо всем американцам, говорится в ТСН.

В городе Фарго, штата Северная Дакота, в ночные двадцатиградусные морозы и снежные бури, американский ветеран Марк Линдквист в знак солидарности с украинскими бойцами почти три недели жил в палатке. Все снимал на видео и так собирал донаты для бойцов.

Собрав 100 000 долларов в США, Марк отправился по Украине: Днепр, Запорожье, Винница — особую экскурсию для особого волонтера провели представители штаба Воздушных сил Украины. Марк побывал на разбомбленной площади, разглядел разрушенное здание культуры и не сдерживал эмоций. "Я очень злой. Я вижу здесь нарушение свободы Украины и украинцев, это те принципы, в которые мы верим. Поэтому я сейчас здесь», – говорит мужчина.

Пораженный увиденным в Виннице Марк Линдквист прямо на месте записывает обращение к соотечественникам, потому что как пилот истребителя понимает необходимость украинцам боевых самолетов. “Меня зовут Марк Линдквист, я ветеран ВВС США и волонтер. Прошу всех американцев обратиться в наше правительство и Пентагон, с просьбой прислать F-16 этим боеспособным бойцам, чтобы они могли бороться за свою свободу”, — призывает Марк.

Украинские пилоты уже готовятся руководить современными истребителями, говорят в штабе Воздушных сил Украины, для этого выбирают лучших из лучших. “Наши пилоты изучены английского языка, уровня владения, достаточного для овладения техникой. Также инженерно-технический состав готовится”, — говорят в штабе.

О своих впечатлениях ветеран воздушных сил рассказывает соотечественникам не только в соцсетях, но и на своих благотворительных концертах. В годовщину полномасштабного вторжения едет домой, собирать новую помощь и обещает, что будет с Украиной до победы.

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