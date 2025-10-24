Американец, полька и француз: как на Херсонщине воюют иностранцы

Иностранные добровольцы на фронте / © ТСН

На Херсонщине создают роту при батальоне беспилотных систем, в которой воюют исключительно бойцы из других стран. Они уже успели принять участие в боях и в своих странах, и в Украине в пехоте.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

«Обычная ситуация в южных степях, когда американец полька и француз воюют на самом деле не только за Украину, а за то, чтобы в мире можно было жить без российского терроризма. Командир этой группы из Польши — уже три года здесь и старается говорить с нами на украинском», — говорит Наталья Нагорная.

Она надеется, что все чему научилась на войне в Украине, дома ей не понадобится. Американец Кратос делает все, чтобы в этой команде быть наиболее украинизированным и щеголяет своей боевой рубашкой.

«Да, это моя гордость и радость мне подарили его в первый год моего пребывания в Украине и я просто обожаю, как я себя в нем чувствую. это маленькая компания которая производит и продает онлайн в „Инстаграме“, — говорит он.

Кратос фанатеет от Харькова и украинской кухни и уверен — у Украины есть шанс. И это мнение разделяет все подразделение.

Француз Ниче — пилот, который направляет дроны на врага. В мирной жизни он повар и в свободное от полетов время любит баловать собратьев блюдами французской кухни. Единственное по чему скучает — это продукты, которые делают в горах.

Рам — 30-летний выпускник института международных отношений и командир подразделения иностранцев. Широкомасштабную войну Рам встретил в Германии. Там учился в магистратуре, но решил вернуться.

Именно здесь, говорит бывший студент-международник, он нашел себя и понимает мотивацию людей со всего мира, которые приезжают в Украину.

