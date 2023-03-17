Американская компания перебралась в Закарпатье ради украинских военных

Американский благотворительный фонд, бесплатно протезирует наших бойцов в штатах, учредил сервисный центр для обслуживания протезов в Закарпатье. Там военные могут проходить реабилитацию, ремонтировать или заменить протез. Вернувшиеся из Америки первые полсотни военных сейчас уже реабилитируются на Закарпатье, говорится в ТСН.

На жутким видео 26-летний военный Максим Даценко снял, как потерял ногу в бою под Угледаром. "Это был бой, очень близкий контакт. На одних участках это было просто в окопах, на других 100 метров, где-то 20 метров. Человек, наложивший мне турникет, он там и погиб”, — рассказывает Максим.

Взорвался на мини и потерял конечность и 52-летний днепрянин Игорь Олейник. Раненый он попал в плен к врагу и пережил бесчеловечные издевательства. "Они взяли бензопилу, отпилили один раз кусок кости, потом второй раз... Они хотели узнать, где в определенном месте, в населенном пункте, какой личный состав есть, а я понятия не имел об этом", — говорит боец.

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Сейчас почти полсотни бойцов, переживших ужасы войны и потерявших конечности — снова ходят, бегают и даже ездят за рулем и катаются на сноуборде. Вернуться к нормальной жизни им помогли в американском благотворительном фонде протезирования. “Когда началась война, мы думали, чем мы можем помочь в Америке. Подумали, что протезирование – то, что сейчас нужно. Мы открыли клинику в Америке, сделали 46 пациентов, но протезов мы сделали 146. Потому что были по две, три ампутации”, — говорит президент фонда Юрий Аришидзе.

Первая группа бойцов, протезированных американскими врачами, сейчас проходит реабилитацию в Закарпатье, где заработал сервисный центр. Бойцы могут бесплатно заниматься и привыкать к протезам, а при необходимости отремонтировать или даже заменить их. “Никто не говорит, как это тяжело – открыть глаза и понимать, что ты не полон. Никто не объяснит, что ты сможешь жить, ездить на машине, возить ребенка в садик. Больше всего я боялся, что я не смогу ездить, но ничего подобного”, — говорит военный Вадим.

Не просто научить бойца ходить или ездить с протезом, но и регулировать конструкцию во время ношения. Фактически это постоянное сопровождение пациента, который с возвращением в Украину продолжается и дальше. "Здесь будет постоянная работа реабилитолога с пациентом – протезиста с пациентом", — добавляет Юрий.

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Обслуживать протезы бойцам придется минимум дважды в год – именно поэтому сервисный центр в Украине был необходим, говорит врач, который изготовил для военных новые конечности. “Протез приходится настраивать, потому что культя уменьшается в размерах и когда это происходит, она меняется. Мы все это должны настроить, чтобы оно было удобно, не натирало”, — говорит протезист Яков Градинар.

На обучение в Соединенных штатах хотят пригласить украинских терапевтов, протезистов и техников. “Мы не приехали в Украину ради бизнеса, бизнеса у нас хватает и в Америке. Мы приехали, чтобы помочь в такое тяжелое для Украины время. Наша цель не только помочь в протезировании, донести до продолжающегося американского общества, раненые возвращаются с фронта”, — добавляет Яков.

В настоящее время финансированием проекта занимаются американские бизнесмены. В будущем медики надеются на создание специальной государственной программы, по которой украинские бойцы смогут ездить на бесплатное протезирование. По состоянию только сейчас американские врачи имеют более 750 заявок от раненых.

Американский благотворительный фонд основал в Закарпатье центр реабилитации для раненых военных

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