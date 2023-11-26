Американская мечта под Киевом: меценат из США построил для переселенцев райский городок

Улица целого поселка Киевской области построена в американском стиле. Капитальные дома укомплектованы сразу и мебелью, а также посудой: всем необходимым.

В селе Тарасовка в Киевской области благотворительный фонд на средства мецената из США перестраивает для переселенцев настоящий городок на американский манер.

Об этом говорится в ТСН.

Люди из прифронтовых сел и городов долго не покидают родные места даже под обстрелами. Нередко они заявляют: "А куда ехать? Где жить?" Хотя и выделяет деньги переселенцам, с этим действительно большая проблема. И временные мобильные города ее не решают.

Семейств, у которых война отобрала все – работу, здоровье, жилье – здесь проживает уже восемьдесят. Здесь – это в 20 километрах от столицы, в селе Тарасовка. Благотворительный фонд на средства мецената из США перестраивает для переселенцев настоящий городок на американский манер.

Это не просто капитальные дома, а укомплектованные сразу и мебелью, и даже посудой – всем необходимым. Здесь будет 28 многоквартирных домов усадебного типа на 675 человек.

"Там более 10 гектатов были в частной собственности. Эта земля была незастроена и фонд выкупил ее. Мы помогали в разрешительных документах, градостроительной документации. Это единственный уникальный городок в украине, который не является модульным. Это капзастройка. Все документы рассматривает лично фонд. И они принимают решение лично о заселении каждой семьи", – говорит первая заместитель боярского городского головы Татьяна Кучкова.

Между домами расположены детские площадки, посажены деревья, есть газон, парковки. Есть даже собственное озеро с рыбой. Это совсем не похоже на тесные украинские спальные районы.

Поселок под Киевом для украинских переселенцев

Многоэтажек здесь нет – только двухэтажные дома и одноэтажные дупликсы на две семьи. В одном из них проживает Никита с семьей из Северодонецка. Это жилье семья переселенцев, как и все здесь, получила бесплатно на 5 лет.

"Нам сказали, что до 5 лет мы здесь будем проживать и каждый месяц будем переподписывать договор. Платить будем только за коммунальные услуги и придомовую территорию", – говорит Никита.

Директор фонда объясняет: 5 лет является достаточным сроком, чтобы стать на ноги. Так решила основательница фонда – украинка, которая 20 лет живет в США, и основной донор проекта – американец-миллионер из Юты Делл Лой Хэнсон. В честь которого и назвали городок.

Все трудоспособные должны работать – это условие фонда. А еще: не должны иметь собственное жилье на свободной территории Украины.

"Там были такие истории – мы рыдали всем офисом. Рыдали мы, рыдали американцы. Потратили кучу времени. Потом мы начинаем проверять документы для поселения – подняли имущественные права а у них квартиры. А писали – последний кусок хлеба доедают. Зачем вы нам врете? Это демотивирует страшно! Но потом знакомишься с людьми, которым действительно нужна помощь, и у тебя вырастают крылья", – рассказывает директор благотворительного фонда Татьяна Рябоволова.

Заявок уже больше 7 тысяч. Их подробно рассматривает комиссия сначала в Украине, затем в США.

Уже почти два года семья Никиты из Северодонецка скиталась по арендованным квартирам. Накануне вторжения вложили все средства в товар – имели магазин. А сбережения – в ремонт приобретенной перед войной квартиры. Все потеряли. Остались с долгом. Никита волонтерил и брался за любую подработку. А когда увидел о жилье для переселенцев – заполнил анкету.

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"Я написал историю нашей семьи. Фото наше отправил и забыл об этом. Прошло несколько месяцев. Звонок, я беру трубку. Говорят, что нас выбрали и дают дом с гаражом. Честно, я не поверил, ждал подвох", – рассказывает Никита.

На новоселье лично прилетел из Америки меценат Хэнсон. Он лично вручил ключи каждой семье. Все построено с учетом возможных обстрелов. Все двухэтажки имеют укрытие. Поселок оснащен большим промышленным генератором.

На втором этаже в одной из квартир живет семья из Мариуполя. Россияне разбомбили их дом, обокрали. Мариупольцы говорят: здесь хорошо, но мечтают о возвращении в родной город.

"Война наш город застала очень быстро, на третий день мы уже прятались в подвал. Две недели прожили в подвале. У нас не было ни света ни газа ни воды. У нас попала ракета прямо в дом", – рассказывает другая переселенка из Орехова Наталия.

Объяснение такой щедрости спонсора можно искать разные – от альтруизма и религиозности до налоговых льгот для меценатов. А точно известно одно: частная благотворительность – неотъемлемая часть общественной культуры США. Просто это – признак взрослого общества.

Ранее стало известно, сколько в Украине переселенцев.

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