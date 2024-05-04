Американская помощь на $61 млрд: условия, сроки и ограничения на удары по РФ, чтобы не спровоцировать Путина

Об этом сообщил Reuters во время визита британского министра иностранных дел в Украину. По словам Кемерона, какие цели поражать на российской территории будет определять Украина, которая имеет право защищаться. Конечно, глава британской дипломатии одобрительно отозвался о наконец-то выделении США военной помощи Киеву после 7-месячной задержки, что негативно отразилось на положении Сил обороны Украины на поле боя, однако уклонился от ответа на вопрос, как второе возможное "пришествие" Дональда Трампа к Белому. дома может повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Этого, честно говоря, не знает никто. Источник в окружении бывшего президента США сообщил The Times, что Трамп подумывает потребовать от союзников по НАТО тратить 3% ВВП на оборону в случае своей победы на президентских выборах. И на это вроде бы повлияла встреча Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой в апреле этого года в Нью-Йорке. Ранее, еще во времена своего президентства, Трамп потребовал от союзников увеличить свои расходы на оборону (в частности на саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году, когда Трамп даже угрожал выходом США из Альянса – ред.) до 2% ВВП. Однако еще тогда ходили слухи, что он также ставил планку и в 3% ВВП.

Поэтому, возвращаясь к визиту Дэвида Кэмерона в Украину, Киев и Лондон начали переговоры о новом соглашении о 100-летнем партнерстве, которое, как отметили в британской дипмиссии в Украине, "построит прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, науки и технологий, образования, культуры и многое другое". Хотя, как это коррелируется с договором безопасности, подписанным между Украиной и Великобританией в январе, которое будет действовать в течение 10 лет, не совсем понятно.

Аналогичное соглашение готовится к подписанию и с Соединенными Штатами. Глава ОПУ Андрей Ермак на днях сказал, что Киев провел уже третий раунд переговоров с Вашингтоном. Как отмечали в Госдепе, дискуссии по деталям продолжаются. Однако почти наверняка такое соглашение может быть подписано на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО в июле. По словам президента Зеленского, она будет включать вооруженную, финансовую и политическую поддержку и совместное производство оружия на следующие 10 лет. Однако не следует путать это с гарантиями безопасности, которые, например, предоставлялись Швеции и Финляндии до их фактического вступления в НАТО, включая "ядерный зонт".

Собственно, в частности о ядерном оружии, которое Украина когда-то добровольно лишилась в обмен на "гарантии" безопасности, и со стороны США также, спрашивали посольство США в Украине Бриджит Бринк в пятницу, 3 мая, на брифинге для украинских журналистов вместе с заместителем председателя USAID Изобель Коулмэн. ТСН.ua тоже был на этой встрече, поэтому рассказываем в деталях, о чем говорили американские чиновники.

По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, президент Байден подписал помощь Украине на $61 млрд (законопроект, который наконец-то одобрил Конгресс США после 7-месячной задержки из-за блокирования республиканцами и лично Дональдом Трампом – ред.). Это, как отметила дипломат, важно не только для Украины, но и для США, и заняло немного больше времени, чем кто-либо хотел. В настоящее время во главе с президентом Байденом США прилагают все усилия, чтобы Украина как можно быстрее получила эту помощь.

Есть три главных цели, на что она будет использована.

Первая – это помочь Украине выиграть войну.

"Сразу после того, как президент подписал пакет помощи (на $61 млрд – ред.), он также одобрил оказание безопасности помощи на $1 млрд со всеми видами оружия, включая противовоздушную оборону, боеприпасы и бронированную технику, которые сейчас в пути и помогут вам на передовой. Кроме того, буквально несколько дней назад президент одобрил пакет на $6 млрд, который будет использован для заключения контрактов с компаниями на производство оружия, которое вам понадобится в будущем", — сказала посол.

По ее словам, в дополнение к помощи безопасности (части пакета на $61 млрд – ред.), США осознают, что поддержка экономики Украины также чрезвычайно важна. Поэтому часть этого пакета будет направлена на защиту энергетической инфраструктуры, которая "питает" передовую, бизнес и дома миллионов людей, а также поддержку продолжения украинского экспорта Черным морем, несмотря на российские атаки. Эти ресурсы возвращаются в украинскую экономику и госбюджет, а также идут на ведение войны.

На прямую бюджетную помощь Украине, в принятом Конгрессом США общем пакете помощи на $61 млрд, предусмотрено $9 млрд в виде ссуды. Этого добились республиканцы, потому что раньше такая поддержка оказывалась безвозвратно. Однако supplemental act (как его называют американцы – ред.) предусматривает, что Администрация президента США может списать половину этого долга (при условии согласования с Конгрессом США – ред.) после 15 ноября. То есть уже после выборов в США, когда американцы будут выбирать не только президента, но и треть Сената и всю Палату представителей.

Итак, ТСН.ua спросил, какая вероятность, что хотя бы половина этого займа будет списана. В ответ от заместителя главы USAID Изобель Коулмен мы услышали, что она не хочет спекулировать по этому поводу, и, вообще, это не структурировано как кредит, а как соглашение, которое может иметь разные варианты погашения, а США сейчас ведут переговоры с украинским правительством по поводу его заключение. К тому же, как мы поняли, все это будет связано с перечнем конкретных реформ, которые должна выполнить Украина, хотя supplemental act этого не предполагает.

Вторая – поддержка усилий Украины по интеграции в ЕС и НАТО.

"Мы будем продолжать поддерживать реформы и усилия вашего правительства в этом направлении. Был достигнут значительный прогресс с объявлением решения ЕС по переговорам о вступлении, и я надеюсь, что вскоре этот вопрос снова сдвинется (1 мая президент Зеленский сообщал, что Украина выполнила свою часть обязательств". я знаю, что вы также стремитесь приблизиться к НАТО. В любом случае, мы это поддерживаем, и часть помощи пойдет на эти реформаторские усилия», – сказала Бриджит Бринк.

Заместитель председателя USAID Изобел Коулмэн добавила, что прямая американская поддержка украинского бюджета будет также направлена на помощь работникам здравоохранения, сферы образования, учителям и службам быстрого реагирования, что высвободит значительные ресурсы правительства Украины на другие цели. Относительно помощи в защите украинской критической инфраструктуры, Изобел Коулмен добавила, что в настоящее время USAID оказывает (НЕК "Укрэнерго" – ред.) 18 высоковольтных трансформаторов, шесть из которых производятся в Запорожье.

Третья – это подотчетность.

"И потому часть того, что я должен сделать, и что все мы в посольстве должны сделать, а также люди в Вашингтоне — обеспечить надзор (использование – ред.) $61 млрд. Это также связано со второй целью (реформирование для вступления) в ЕС и НАТО – ред.) И это тот вопрос, который Конгресс каждый раз поднимает, когда я там», — отметила посла.

Также на встрече с журналистами Бриджит Бринк конечно же задавали вопрос о возможном изменении подхода США, как это уже сделала Великобритания, избивать американским оружием по целям на территории РФ. Амбасадорка США в Украине ответила, что позиция Вашингтона по этому вопросу остается неизменной, и цель президента Байдена – помочь Украине себя защитить и сдержать будущую российскую агрессию.

"Наша позиция изначально заключалась в том, что мы не делаем возможности и не поощряем использование нашего оружия в России, за пределами украинской территории", — отметила посол. То есть, как видим, о чем уже ранее неоднократно писал ТСН.ua, цель США по поддержке Украины в этой войне с Россией – это управление рисками эскалации (со стороны России по недопущению применения ядерного оружия или атаки на страны-члены НАТО, что собственно, и подразумевает применение ядерного оружия – ред.) и предоставление Украине оружия не для победы в этой войне, а для принуждения России сесть за стол переговоров.

И, напоследок, по поводу "ядерного зонтика". Амбасадорцы США в Украине задавали вопрос о том, что когда-то Украина избавилась от третьего ядерного арсенала в мире, и как теперь должна обеспечивать свою безопасность. Бриджит Бринк уклонилась от ответа, сказав, что в настоящее время Украина ведет переговоры о заключении двусторонних сделок безопасности с более чем 30 странами. Это предусмотрено декларацией G7, принятой нашими союзниками на Вильнюсском саммите НАТО, когда Киеву стало понятно, что политическое приглашение к членству в Альянсе нам не готовы дать через Россию. Хотя и на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО наши партнеры не готовы совершить действительно решительные действия. А эти двусторонние соглашения о безопасности, которые Украина уже заключила с 9-ю странами, не предусматривают настоящих гарантий безопасности.