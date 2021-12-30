Американские безумные скидки и немецкие чеки с подарками: как празднуют Новый год в других государствах

Американские безумные скидки и немецкие чеки с подарками: как празднуют Новый год в других государствах

У большинства немецких работодателей есть привычка выплачивать 13 зарплату, потому что подарков нужно приобрести немало.

Подарок — в радость: что купить близким, уместно ли делать сюрпризы, как сохранить детскую веру в чудеса и почему в некоторых странах нормально дарить вместе с чеком в коробке, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

В США скидки уже начались, хотя самые большие будут после Рождества. Это – подарки. А подарки в Америке – это святое.

Между тем, скидок в Германии нет, потому что они начинаются действительно после Рождества. Но есть привычка большинства немецких работодателей выплачивать 13-ю зарплату.

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Потому что подарков нужно много. Сюрпризы под елку немцы готовят не только друзьям и родственникам. Маленький пакетик завернут и тем, кого часто видел в течение года – почтальону, вахтеру или баристе из соседнего кафе. Однако к щедрости немцы придают прагматичность. Чеки от покупок они не выбрасываются. И вдруг подарки не подошли или не понравились, их без оскорблений можно вернуть в магазин или обменять на что-то другое. Немцы – рекордсмены по возвращению подарков после праздников. Тогда у магазинов снова ажиотаж, только уже не покупают, а возвращают подарки или меняют. Так что совсем не стыдно сразу положить в пакет чек. А еще не стыдно сказать, что такая ваза уже есть или парфюм откровенно не нравится.

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