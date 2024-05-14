Американские гости в Киеве: неожиданный визит Блинкена – попытка предупредить о планах Путина или услышать реальное положение дел на фронте

Во вторник, 14 мая, на фоне наступления россиян в Харьковской области, в Киев с необъявленным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, пока Америка готовит уже третий с конца апреля пакет военной помощи для Украины.

ТСН.ua уже сообщал, что накануне своего визита в Киев Энтони Блинкен признал: заблокированная в течение 7 месяцев военная помощь Украине в Конгрессе США имела свою цену. Россияне воспользовались острым дефицитом артиллерийских боеприпасов в Сил обороны Украины, ПВО и ракет-перехватчиков к уже имеющимся у нас системам противовоздушной обороны и проблемам с мобилизацией, поскольку соответствующий закон вступает в силу только 18 мая.

Подогрели мрачные ожидания и комментарии главы ГУР МОУ Кирилла Буданова для The New York Times, а затем во включении в телемарафон "Единые новости" во вторник утром, 14 мая. По его словам, ситуация на Харьковщине на грани и с каждым часом приближается к критической. Хотя в Пентагоне и заявляют, что наступление России, которая в ближайшие недели может даже увеличить свою активность, не было неожиданным, о чем говорят и украинские чиновники, однако Кирилл Буданов также предупредил, что российские атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего россияне могут начать новое наступление в направлении Сум. В Курской области, по разным оценкам, Москва сосредоточила более 10 тыс. личного состава.

О враждебной активности (диверсионных группах и обстрелах) против Сумской и Черниговской областей говорил и Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник, 13 мая. "Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно ясна – сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях – от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины", — отметил украинский президент.

Все эти заявления на фоне видимого преимущества россиян на поле боя и попыток Кремля, как отметил президент, расширить войну и растянуть украинские силы, раздаются на фоне уже четвертого за время полномасштабного российского вторжения визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину. Почему его приезд в Киев назвали неожиданным? Привез ли Блинкен предупреждение о планах Путина? Или, наоборот, приезжал, чтобы получить информацию о положении дел на поле боя из первых рук? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Путин едет в Китай: Кремлю нужны победы

Во включении в телемарафон "Единые новости" во вторник утром, 14 мая, Кирилл Буданов несколько расширил и подробнее объяснил свои комментарии для американской газеты NYT. По словам главы ГУР МОУ, сейчас идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области, но противник уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти, и продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и вытеснению врага.

"По Сумской области, россияне на самом деле с самого начала планировали операцию так же и в Сумской области. По состоянию на сейчас небольшую группировку сил они удерживают в пограничных. Но пока ситуация не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", — отметил Кирилл. Буданов, добавив, что по состоянию на данный момент ситуация на Харьковщине не катастрофическая.

Еще в понедельник, 13 мая, Financial Times в своей статье о наступлении врага в Харьковской области отмечала, что Россия сосредоточила там около 35 тыс. личного состава, чего, например, недостаточно для попытки захвата Харькова. Позже секретарь СНБО Александр Литвиненко уточнил, что на границе с Харьковщиной враг сосредоточил около 50 тыс. военных, в наступлении непосредственно принимают участие более 30 тыс., однако угрозы штурма Харькова нет. Аналитики военной разведки Минобороны Британии тоже не видят угрозы непосредственно для областного центра – второго по величине украинского города. По их мнению, главная цель – попытка россиян оттянуть украинские резервы по другим направлениям. Например, от Временного Яра в Донецкой области, куда Москва бросила чуть ли не все свои силы, и от Покровска.

"Это достаточно ограниченные ресурсы (которые россияне сосредоточили для атак на Харьковщине – ред.), но они еще не бросили в бой абсолютно все свои силы. Думаю, в ближайшие дни все, что у них есть, они уже используют. Скажем так: все, что у них было в пограничном, уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", — сказал Кирилл Буданов. При этом, по словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, враг не прекращает попыток продвигаться на Волчанском направлении, а на северных окраинах города идут активные стрелковые бои.

Понятно, что Путину после переназначения самого себя президентом России еще на шесть лет нужны новые победы. Именно поэтому мы и видим эти кадровые перестановки в российской верхушке с назначением нового министра обороны и высылкой Николая Патрушева, недавно занимавшего должность секретаря Совбеза, на место помощника Путина по вопросам кораблестроения. И особенно в канун очередного визита Путина в Китай 16-17 мая и запланированной там встречи с Си Цзиньпином. Москве нужно продемонстрировать Пекину, что китайская помощь в войне против Украины (а это и покупка российской нефти, потому что Китай в этом номер один, и помощь обходить санкции, и продажа товаров двойного назначения, которые российский ОПК использует для производства оружия, и предоставление российской армии спутниковых данных) пригодилась и сворачивать ее не надо.

Также читайте В Британии оправдались за якобы договоренность с Трампом о "мире" в Украине

Выступая на молодежном саммите НАТО во вторник, 14 мая, генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал Китай главной страной, позволяющей России вести захватническую войну против Украины. Пекин, по его словам, является крупнейшим торговым партнером Москвы, поставляющим ей критически важные компоненты для оружия, микроэлектронику, передовые технологии, позволяющие России производить ракеты и беспилотники.

"Поддержку России оказывает Иран, в частности, дроны, а также КНДР, поставляющая боеприпасы и оружие. Следовательно, друзья России в Азии, Иран, Северная Корея и Китай являются ключевыми для способности России воевать против европейского друга (Украина – ред.), соседа НАТО", – сказал Йенс Столтенберг.

Блинкен в Киеве: помощь или переговоры с Россией

Как и отмечал ТСН.ua в начале этой статьи, хотя госсекретарь США Энтони Блинкен и прибыл в Киев с необъявленным двухдневным визитом, но вряд ли он держался в полной тайне, потому что еще накануне об этом сообщал ряд западных СМИ. Это уже четвертое его посещение Украины за время полномасштабного российского вторжения. В последний раз Блинкен приезжал в сентябре 2023 года, еще до начала политической турбулентности на Капитолийском холме, в центре которой находилась блокировка дальнейшей военной поддержки Украине, когда объявил о предоставлении Киеву пакета помощи на $1 млрд.

Однако, обычно, когда американские высокопоставленные должностные лица осуществляют такие необъявленные визиты в наиболее сложные для Украины моменты, как правило они приезжают о чем-то предупредить, или получить информацию о состоянии дел и развитии событий из первых рук. Так, например, когда Энтони Блинкен посещал Киев в мае 2021 года, менее чем за год до начала полномасштабного российского вторжения и чуть более месяца за личную встречу президента Байдена с Путиным в Хельсинки в июне три года назад, он почти наверняка предупреждал Украину о неизбежность начала Великой войны с Россией. Вспомнить ли хотя бы визит советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в Киев в начале ноября 2022 года, когда Силы обороны Украины уволили почти всю Харьковщину и правоборье Херсонщины, а Вашингтон активно убеждал Киев подумать о начале переговоров с Москвой.

ТСН.ua не будет спекулировать, предполагая, что и в этот раз во время своего визита Энтони Блинкен мог напоминать Украине серьезно подумать о переговорах с Россией. Особенно на фоне приближающегося первого учредительного саммита формулы мира 15-16 июня в Швейцарии, участники которого уже согласились, что представителей Кремля там не будет. Однако на этом активно настаивает Китай. Можно даже сказать, что они шантажируют и Украину, и Запад: если у Швейцарии не будет России, не будет и Китая, как и ключевых стран Глобального Юга, которые ориентируются на эти две диктатуры. Не исключено, что это станет одной из главных тем визита Путина на поклон в Си Цзиньпин.

К тому же во вторник, 14 мая, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоров о конце войны на саммите в Швейцарии не будет. "Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. Мы не ведем переговоры о конце войны. В Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, вопросе обмена пленными и необходимом табу по использованию ядерного оружия (которое Путин нарушил, объявив о начале военных учений с подготовки к нанесению тактического ядерного удара во время визита Си Цзиньпина во Францию на прошлой неделе – ред.)", — заявил канцлер Германии.

Вместе с тем, ранее ТСН.ua не раз сообщал, что именно Вашингтон и Берлин не изменили свою стратегию поддержки Киева в этой войне – предоставление Украине ровно столько оружия, чтобы мы не упали, но не выиграли эту войну. То есть, поддерживать Украину в этой войне, пока одна из сторон (это может быть как Киев, так и Москва) не согласится на переговоры.

Отчасти это связано с разочарованием Запада в контрнаступлении Украины летом прошлого года, не достигшим поставленных целей. Другая причина заключается в том, что большинство наших партнеров считают, что Украина уже вряд ли способна на существенные прорывы на фронте в обозримом будущем, ошибочно полагая, что и Россия не способна захватить гораздо больше украинских территорий. Например, в недавнем интервью одному из российских "либеральных" СМИ, бывшая заместитель госсекретаря Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд воздержалась от ответа на вопрос, считают ли США возможной деоккупацию Украиной всех своих территорий.

"Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непреклонную поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии", — дописал Блинкен в Х, приехав в Киев. Во время встречи с Владимиром Зеленским на Банковой госсекретарь заверил, что Украина достигнет победы именно на поле боя. Украинский президент в свою очередь сказал, что для защиты Харькова и области нужно два ЗРК Patriot. Накануне Джейк Салливан заявил, что США уже готовят третий с конца апреля пакет военной помощи Украине. Пока не известно, какое оружие там будет. Однако, вряд ли речь идет о двух системах Patriot. Одну нам уже согласилась предоставить Германия, в отличие от Испании, Польши и Румынии.

Накануне Reuters и AP сообщали, что Блинкен едет в Украину заверить, как американское оружие, которое уже поступает на фронт (включая дополнительные ракеты-перехватчики к ПВО, артиллерийские снаряды и дальнобойные ATACMS), будет способствовать укреплению украинской обороны и позволит победить украинскую оборону и поможет боя. Однако сейчас главная проблема – это скорость поступления американского оружия непосредственно на поле боя. К тому же военная помощь со стороны Евросоюза через вето Венгрии на 5 млрд евро на 2024 год до сих пор остается заблокированной.