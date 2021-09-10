Американские инновационные лекарства против COVID-19 нельзя вводить всем пациентам: врач-эпидемиолог рассказала почему

Американские инновационные лекарства против COVID-19 нельзя вводить всем пациентам: врач-эпидемиолог рассказала почему

Эти препараты предназначены для специфических групп медицинского риска.

Инновационные лекарственные средства против коронавируса, которые получит Украина в рамках сотрудничества с правительством США, предназначены для специфических групп медицинского риска, которые еще не вошли в тяжелое течение заболевания.

Об этом заявила доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Наталья Виноград 9 сентября в программе "Право на власть" на 1 + 1.

Медик пояснила, что речь идет о синтетических иммуноглобулинах — антителах, которые были созданы искусственно. Похожей смесью антител лечили от COVID-19 предыдущего президента США Дональда Трампа.

По ее словам, в Украину попадут два препарата — 20 000 и 40 000 ампул. Однако, эти препараты, предназначенные для специфических групп медицинского риска, чтобы не допустить у них тяжелого течения болезни.

"Эти антитела очень эффективны, потому что они нейтрализуют вирус, предупреждают проникновение вируса в клетку. Это идеал, о котором мы мечтаем. Это были первые препараты, которые вошли к медицинское потребление. Они были допущены FDA. Их без особых разрешений завезли в Германию, Францию, когда этого требовало время", — рассказала Наталья Виноград.

Однако, для монотерапии они не подходят, а рекомендованы для комплексного использования.

Кроме того, по ее словам, проблема с использованием этого лекарства может оказаться в том, что пациенты с легкой и средней тяжестью клинического течения не сразу обращаются за медицинской помощью. Больным же в тяжелом состоянии нельзя вводить эти препараты.

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