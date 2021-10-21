Американские лекарства от тяжелой формы COVID-19 уже в Украине, но их не используют

Американские лекарства от тяжелой формы COVID-19 уже в Украине, но их не используют

Для применения новых препаратов в украинских больницах не хватает решения Верховной Рады.

США уже передали новые лекарства от тяжелой формы коронавирусной инфекции в Украине, эти препараты уже даже развезли в медицинские учреждения в регионах, но до сих пор не используют.

Об этом сообщил 21 октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в программе "Право на власть" на "1 + 1".

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Народный депутат напомнил, что лекарства прямого действия для лечения больных в тяжелой форме на COVID-19 уже существуют, и недавно их получили украинские медицинские учреждения в качестве благотворительной помощи от США.

"Мы получили помощь от правительства Соединенных Штатов — они нам передали эти лекарства. И нам срочно надо принять закон — такой же, как мы принимали в прошлом году по экстренному использованию вакцин ", — подчеркнул Михаил Радуцкий.

По его словам, лекарства уже даже доставлены в регионы, но народные депутаты должны еще принять законопроект, который позволит врачам их использовать.

Напомним, фармацевтическая компания Merck & Co. создала таблетку от COVID-19, которая значительно облегчает течение болезни.

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