Американские лекарства от тяжелой формы COVID-19 уже в Украине, но их не используют

Для применения новых препаратов в украинских больницах не хватает решения Верховной Рады.
США уже передали новые лекарства от тяжелой формы коронавирусной инфекции в Украине, эти препараты уже даже развезли в медицинские учреждения в регионах, но до сих пор не используют.
Об этом сообщил 21 октября председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в программе "Право на власть" на "1 + 1".
Народный депутат напомнил, что лекарства прямого действия для лечения больных в тяжелой форме на COVID-19 уже существуют, и недавно их получили украинские медицинские учреждения в качестве благотворительной помощи от США.
"Мы получили помощь от правительства Соединенных Штатов — они нам передали эти лекарства. И нам срочно надо принять закон — такой же, как мы принимали в прошлом году по экстренному использованию вакцин ", — подчеркнул Михаил Радуцкий.
По его словам, лекарства уже даже доставлены в регионы, но народные депутаты должны еще принять законопроект, который позволит врачам их использовать.
Напомним, фармацевтическая компания Merck & Co. создала таблетку от COVID-19, которая значительно облегчает течение болезни.