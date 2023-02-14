Американский генерал назвал самый быстрый путь к освобождению Крыма

Генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес отмечает, что освободить аннексированный Крым невозможно без высокоточного дальнобойного оружия.

Об этом Годжес заявил в интервью ТСН.ua.

"Если Украина даст четко понять Белому дому, Пентагону и Западу, что ей нужны возможности освободить Крым в этом году, это означает, что ей нужно высокоточное оружие большой дальности, которое могло бы изолировать Крым и сделать Крым непропускным для российских войск. Это не приведет к больших потерь со стороны Украины", — подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, высокоточное оружие большой дальности, средства дальнего радиуса действия, "то ATACAMS, F-16, беспилотники Gray Eagle, наземные бомбы малого диаметра" могут сделать невозможным пребывание российского флота, авиации или армии в Крыму.

Годжес говорит, что это был бы самый быстрый путь к освобождению Крыма. Такое вооружение, подчеркивает он, позволило Украине победить проходную русскую артиллерию в массовой российской пехоте.

"Не нужно убивать всю российскую пехоту. Надо просто предотвратить поддержку массовой пехоты российской артиллерией. Вы делаете это, уничтожая штабы, склады боеприпасов и логистику. Для этого вам нужно дальнобойное оружие большего радиуса действия, чем сегодня на вооружении GMLRS или HIMARS. возможность, за которую я бы адвокатировал. Какого бы типа она ни была. Есть разные виды. Способность (наносить дальнобойные удары – ред.) — это самое важное", — убежден Бен Годжес.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена пишет, что в Белом доме считают, что переломный момент в войне Украины с агрессорской Россией наступит весной 2023-го. Тогда ждут наступление захватчиков, а украинские силы пойдут в контрнаступление.

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