Американский художник разрисовал избитые стены и машины в Ирпене подсолнухами, чтобы снова привлечь внимание мира к войне

Диск от избитого колеса вместо профессиональной палитры – уличный художник Трек смешивает разные оттенки желтого. И виток за витком на изрубленной осколками стене появляются лепестки подсолнечника. Символ – надежды на будущее, говорит американец ТСН.

«Я создатель муралов из Лос-Анджелеса, Калифорнии. Все время наблюдал за происходящим здесь в новостях. Это очень грустно. Ты представляешь, как это отразилось на жизни людей. Поэтому я рисую эти подсолнухи, символизирующие перерождение. Это места, которые будут отстроены», – говорит Трек.

Разрушенный дом, на котором вырастают подсолнухи – это ирпинский дом культуры, построенный еще в 50-х годах прошлого века. В марте россияне обстреливали его из всего, что было под рукой. Он оказался на грани, за которую неприятеля наши защитники не пустили.

И уже в апреле, после деоккупации Ирпеня, это здание появилось на первых страницах всех мировых СМИ, как доказательство военных преступлений россиян.

Пусть обгоревший и частично без крова, дом культуры продолжил принимать творческих людей со всего мира. Чувственную мелодию среди руин сыграл Денис Дудинский – живущий в Киеве белорусский виолончелист, литовский пианист Дарюс Мажинтас исполнил произведения Шопена. А свои клипы снимали группу "Без обмежень" и победители Евровидения — "Калуш Оркестра", а также Эд Ширен и группа "Антитела".

Мурал Трека – это еще одна попытка привлечь внимание мира к Украине. В этом ему помогают местные, как профессиональная художница Елена Янько и Славко Рыбка — таксист, подвозивший как-то Трека из Киева в Ирпень, и ему очень понравился замысел и он напросился стать частью творческой группы. «Последний раз я рисовал в детстве, но решил, что можно попробовать и в более серьезном масштабе. Я не думал, что будет такой медийный бум с мировой славой», – говорит помощник художника.

Трек в восторге от украинцев, даже после пережитого, собираются в кучу и продолжают жить. Первоочередно для местных детей он и рисует эти подсолнухи надежды на груде автомобилей, которые уничтожили россияне. "Я нарисовал здесь пчелок, маленьких жучков, а вот эти бабочки символизируют души...", — показывает Трек.

Рисовать их приходили и сами ирпинцы. Большинство автомобилей здесь, свезенные с Романовского моста. В отделе культуры Ирпеня говорят, что свою работу Трек с ними согласовал, а его инсталляция со временем переедет в новый мемориал.

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Это преимущественно машины с Романовского моста и того микрорайона, туда были свезены часть их владельцы уже забрали. Это не все автомобили. После создания там музейно-мемориального комплекса – это проект президента — они вернутся, скорее всего, туда и этот мурал переедет», — говорит руководитель отдела культуры, Национальностей и религии Ипинского городского совета Евгения Антонюк.

Проект американца «Цветы надежды» имеет еще и благотворительную цель. Эти картинки он оцифрует и продаст. Заработанные деньги пойдут на психологическую поддержку пострадавших во время оккупации женщин и детей. Но главную цель он говорит, уже достиг: вернуть внимание в Украину удалось. Сюда снова посещают мировые СМИ и дипломатические миссии. А цветы получились настолько настоящие, что к ним слетелись пчелы.

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