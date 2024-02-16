Американского оружия может и не быть: почему дело не только в Трампе и как Администрация Байдена сама себя загнала в тупик

"Вы за Украину, или за Путина?" С таким вопросом Джо Байден обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. Находясь под полным контролем Дональда Трампа, возможного кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах в ноябре, Джонсон блокирует вынесение на голосование нижней палаты Конгресса объединенного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню, даже после того, как во вторник, 13 февраля, на рассвете его одобрил Сенат.

Джонсона и большинство республиканцев, ориентирующихся на Трампа и его рейтинги (осенью будет переизбираться еще и треть Сената и вся Палата представителей) раздражает, что этот законопроект Сенат принял отдельно от усиления безопасности на мексиканской границе – вопрос, который штаб 45-го президента США сделал самым главным в борьбе с демократами и лично Байденом. В течение 4 месяцев двухпартийная группа конгрессменов искала компромисс по границе – требованиям республиканцев, большинство из которых просто невозможно выполнить, и реальными шагами по уменьшению потока мигрантов.

Сначала Администрация Байдена совершила ошибку, объединив вопросы мексиканской границы с продолжением помощи Украине, Израилю и Тайваню в один законопроект почти на $120 млрд. В конце концов, поняв, что Трамп и республиканцы вообще не заинтересованы в компромиссе и принятии какого-либо решения по границе, пакет помощи союзникам на $95 млрд Сенат принял отдельно. Голоса за него, во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом, дали и 22 республиканца. Отчасти это стало возможным после их возмущения скандальным заявлением Трампа о подталкивании России атаковать страны НАТО во время его президентства, если те не увеличат свои оборонные расходы.

Каковы шансы, что Конгресс продолжит военную поддержку Украины? Рискуем ли мы остаться вообще без американской помощи? И чего на самом деле хочет Трамп, блокируя предоставление Киеву оружия? ТСН.ua объяснит в этом тексте.

Как выжить без помощи США: проблема не только в Трампе

По словам советника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, нужно смотреть правде в глаза: США предоставляли Украине значительную часть военной помощи, и уже имеющийся пробел другие союзники Киева (речь прежде всего о Европе) покрыть не смогут. Отчасти это связано с деньгами, но в большей степени – с возможностями ОПК партнеров – нет необходимых объемов производства.

"Ставки растут. Мы все чаще получаем сообщение, что украинские войска на передовой устанавливают нормы использования боеприпасов (2 тыс. выстрелов в день против около 12 тыс. со стороны россиян – ред.), они заканчиваются, а российские силы продолжают атаковать как с земли, да и с воздуха, пытаясь истощить украинскую ПВО, над развитием и наполнением которой мы так много работали за последние два года", — добавил Джейк Салливан.

Вряд ли это сильно волнует спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который уже заявил, что не вынесет принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на рассмотрение Палаты представителей. И связано это не столько с "неприязнью" к Украине (потому что, по словам, он нас поддерживает, в отличие от Трампа) или отсутствием договоренности с демократами по мексиканской границе, сколько со страхом потерять должность, как его предшественник Кевин Маккарти. Прошлой осенью небольшая группа ярых трампистов MAGA (сокращенно от слогана Трампа Make America Great Again — "Сделаем Америку снова большой" – ред.) инициировала отставку Маккарти, обвинив его в сговоре с демократами.

Вряд ли Майк Джонсон захочет повторить судьбу Кевина Маккарти: если шансы на победу Трампа на президентских выборах будут расти, Джонсон сможет сохранить должность спикера Палаты представителей, конечно же, при условии, если осенью республиканцы примут большинство в нижней палате. Также Майк Джонсон всегда может захотеть побыть на "правильной стороне истории", поддержав Украину. Но это вряд ли. Однако существует еще один более действенный способ – собрать 218 подписей законодателей в Палате представителей, чтобы вынести проголосованный Сенатом пакет на $95 млрд, минуя Майка Джонсона.

Однако, по словам главы Института американистики Владислава Фарапонова, вряд ли демократы применят механизм вынесения этого законопроекта в обход Джонсона, потому что тогда трамписты будут иметь еще больше аргументов по его освобождению от должности спикера. Однако, парадокс в том, что без голосов демократов, так просто Джонсона трамписты не уволят.

"Теоретически Палата представителей может проголосовать несколько видоизмененный законопроект (американские СМИ сообщают, что для Украины могут оставить деньги сугубо на военную помощь, а прямую бюджетную поддержку убрать – ред.), но основные его параметры не должны меняться, иначе Сенат должен снова голосовать. Несмотря на то, что спикеру Джонсону угрожают отставкой, думаю, он все же сможет собрать всю волю в кулак и вынести этот пакет не голосования, разве что он будет просить больше компромиссов со стороны демократов, и новость о том, что он хочет лично встретиться с Байденом это только подтверждает", — комментирует для ТСН.ua Владислав Фарапонов.

Доверие к США пошатнулось: Администрации Байдена пора говорить честно

В настоящее время Силы обороны Украины испытывают две наибольшие проблемы: нехватку людей и оружия – артиллерийских боеприпасов и ракет к ПВО. Поэтому, по словам советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, сейчас Авдеевка на грани перехода под контроль России.

"Я не могу сказать, сколько времени продержится Украина. Могу лишь сказать, что с каждым днем и неделей цена бездействия США, оплачиваемая на передовой отважные украинцы, растет. Поэтому нам так срочно нужно принять этот законопроект", — добавил Джейк Салливан.

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Однако Администрации Байдена также пора признать: объединение вопроса мексиканской границы, по которому Трамп и республиканцы не намерены идти на уступки, с помощью Украины, Израиля и Тайваня, больно ударило как по Киеву, так и по самим демократам. Теперь, с одной стороны, республиканцы хотят выбить из демократов как можно больше компромиссов по границе и миграционной политике, шантажируя исключительно последующей помощью Украине. С другой стороны, уже давно ясно, что Трамп в принципе не заинтересован ни в одном компромиссном соглашении с Байденом по границе до президентских выборов в ноябре, продолжая демонизировать этот вопрос.

Как мы уже видим, не сработало и обвинение Байдена в адрес республиканцев, поддерживающих Путина, блокируя помощь Украине. Кремлевский "фюрер" уже вышел с заявлением, что лучше бы на президентских выборах в США победил Джо Байден, потому что он опытнее, что мгновенно использовал Трамп. Как-то Уинстон Черчилль сказал: "Вы всегда можете рассчитывать, что американцы поступят правильно, после того, как они перепробуют все остальные варианты". Однако, похоже, это не случай. Политическая ситуация, сложившаяся на Капитолийском холме, – это замкнутый круг. Любая, действительно, серьезная уступка по границе или помощи Украине мгновенно отразится на рейтинге Байдена и демократов.

Вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен представят США на нынешней юбилейной Мюнхенской конференции безопасности. Многие считают, что они постараются успокоить как украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским, так и европейских лидеров, что Америка не уйдет из Европы. Однако как тогда понимать статью Handelsblatt о намерениях НАТО взять на себя координацию поставок Украине оружия – перевод формата "Рамштайн" под эгиду Альянса? Сейчас это делают США. По информации немецкой газеты, идея о переходе принадлежит Джейку Салливану. Поэтому где гарантия, что с европейскими союзниками США по НАТО не будет такой же истории? Это уже катастрофически подрывает доверие к Америке, особенно в ЕС. И это еще Трамп не победил на выборах в США.

"Несмотря на обнадеживающую риторику команды Байдена, они не могут пообещать, что Соединенные Штаты в скором времени окажут больше помощи Украине или будут поддерживать Европу в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы делать вид, что все будет хорошо, команда Байдена должна быть более честной с союзниками. Помощь Украине придет не скоро. А может вообще не прийти. Трамп может выиграть. И он может вывести США из НАТО", — пишет в колонке для The Washington Post политический аналитик CNN Джош Рогин.

Ссылаясь на свои источники, Джош Рогин также отмечает, что спикер Майк Джонсон хочет подать на рассмотрение Палаты представителей собственный законопроект. Когда он появится, будет ли там предусмотрена помощь для Украины, пока неизвестно. Однако группа сенаторов-республиканцев уже обсуждала с Трампом "компромиссный" вариант – превращение помощи Украине в кредит. Хотя, по словам директора программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, вечно манипулировать и блокировать помощь Украине у республиканцев не получится.

"Экономические реалии США, необходимость принять федеральный бюджет (очередной срок истекает 8 марта, потому что с конца сентября Конгресс принимал временные бюджетные резолюции, чтобы не допустить "шатдауна" – остановки финансирования всех госучреждений – ред.) и давление однопартийцев, которые не хотят пачкаться настолько долгой политической игрой, рано или поздно, заставят Палату представителей все же либо проголосовать за этот пакет помощи для Украины, Израиля и Тайваня, либо за схожие пакеты в пределах самого федерального бюджета, поэтому достаточно высока вероятность, что в течение февраля этот вопрос должен быть решен тем или иным способом", — сказал в комментарии ТСН.ua Александр Краев.

Возможно, и оппозиция в рядах республиканцев будет расти по мере накопления еще более скандальных заявлений со стороны Трампа, как это было с побуждением России напасть на членов НАТО. Раскол в Республиканской партии действительно есть. Например, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, также проголосовавший за объединенный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд, вспоминал после этого письма своего отца о том, как он встретился с Красной армией в СССР в Чехословакии после Второй мировой. К воспоминаниям о войне апеллировал и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, призывая Конгресс США наконец-то принять вооруженную помощь Украине: "Мой дед штурмовал пляжи Нормандии под прикрытием огнем военных кораблей США".

Однако много ли таких в рядах республиканцев? Ведь даже сенатор-республиканец Линдси Грэм, которому уже 68 лет, будучи последовательным сторонником увеличения помощи Украине, проголосовал против объединенного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню. Да и, по информации Bloomberg, в случае избрания президентом Трамп намерен заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, угрожая прекращением поставки оружия, которого и так нет. А Путину, напротив, Трамп хочет пригрозить увеличением помощи Украине и усилением санкций, если тот откажется от переговоров.