Ампутация конечностей, миокардит и даже смерть: врач объяснила, как изменился COVID-19 и зачем вакцинироваться молодежи

Ампутация конечностей, миокардит и даже смерть: врач объяснила, как изменился COVID-19 и зачем вакцинироваться молодежи

Даже в молодом возрасте и при отсутствии сопутствующих заболеваний последствия в случае заражения COVID-19 могут быть фатальными.

Новая волна пандемии коронавируса отличается тем, что болезнь стала более агрессивной и все чаще поражает людей молодого возраста и детей. Спрогнозировать, каким будет течение "ковида" невозможно, а последствия заражения даже в молодом возрасте и при отсутствии сопутствующих заболеваний могут быть фатальными. Например, участились случаи рецидивирующего тромбоза сосудов, в результате медикам приходится делать ампутации конечностей.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик.

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"У молодых людей чаще болезнь протекает атипично и/или может иметь злокачественный молниеносное течение. Так, поражения нервной системы более характерно для людей молодого или среднего возраста. Есть случаи, когда при здоровых легких или их минимальном поражении, очень быстро развивается мозговая симптоматика, и не всегда удается человека спасти", — констатирует врач, которая сейчас постоянно работает с больными коронавирусом.

По ее словам, сейчас участились случаи, когда клиническим проявлением инфекции является психомоторное возбуждение или выраженная головная боль. Последняя же может симулировать симптомы менингита. Кроме того, говорит врач, есть случаи рецидивирующего тромбоза сосудов. Пациентам в результате приходилось ампутировать конечности.

Также, как объясняет Наталья Бобрик, у лиц молодого возраста может развиваться миокардит (воспаление сердечной мышцы).

"Все эти состояния могут привести к стойкой инвалидизации или стать фатальными. Спрогнозировать, каким будет течение "ковида" невозможно. К сожалению, молодой возраст и отсутствие сопутствующих заболеваний, не всегда гарантируют нам легкое течение", — сказала невролог.

В связи с этим, врач отмечает, что людям в любом возрасте, и молодежи, в частности, важно вакцинироваться против коронавируса. Ведь, по ее словам, риск летального исхода у вакцинированного человека близок к нулю.

"Вместе с тем, риски получить осложнения от вакцинации очень низкие. Например, риск получить травму в быту или ДТП, или съесть некачественный продукты значительно выше. Однако, люди же не отказываются от транспортного сообщения или питания", — подытожила врач.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, 40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают. В Киевской городской клинической больницы №4 в отделении интенсивной терапии в настоящее время лежит16 больных коронавирусом, половина из них — на аппаратах ИВЛ. Врачи показали жуткие кадры из "передовой".

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