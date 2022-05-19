Ампутировали лапу пилой для дров: украинские военные просто под обстрелами спасли пса

Ампутировали лапу пилой для дров: украинские военные просто под обстрелами спасли пса

Украинские военные в полевых условиях сделали операцию собаке – ампутировали часть лапы на передовой даже без специального оборудования – пилой для дров.

Никто из военных не имел соответствующих навыков. Все делали по подсказкам ветврача через Интернет.

Как сейчас чувствует себя пес и удалось ли найти ему новую семью — читайте в материале ТСН.

Пса, которого хозяйка Кристина теперь зовет Бурым, зоозащитницы привезли из Харьковской области. Там, оказавшись без дома, он прибился к украинским военным на позиции. Вместе с ними попал под вражеский обстрел, однако выжил.

Переднюю правую лапу собаке побило осколками. Рана воспалилась и загноилась. Животное хромало до других позиций. Защитники предстали перед выбором: усыпить животное, или ампутировать часть конечности.

Украинские защитники решили попытаться спасти жизнь хвостатого. Одним из тех, кто принялся проводить ампутацию, был Александр Коваленко. Он доброволец, управляет военным дроном. Припоминает, как вместе с сослуживцами как-никак обустроили в укрытии импровизированную операционную.

Но как делать такие сложные хирургические манипуляции без специальных инструментов и опыта, не знали даже находившиеся рядом британские парамедики. Поэтому через интернет связались со знакомой ветврачом. Она управляла процессом онлайн.

"Операция довольно долго продолжалась, потому что нужно было зашивать все эти артерии. Никто этого не умел", – вспоминает Александр Коваленко, доброволец и боец батальона "Карпатская Сечь".

Однако именно в этот ответственный момент враг пошел в атаку.

"Была боевая тревога. Все оделись в броники, каски. А мы 5 человек – сидим с этой собакой. Мы ничего не слышим. Не понимаем, какая обстановка. Шьем эту собаку", – рассказывает Александр Коваленко.

Несмотря на все, операция прошла успешно. Военнослужащие назвали хвостатого Шевроном. И из передовой эвакуировали в столицу.

"Он был довольно хилый. Всю дорогу вообще не лаял. Останавливаясь на АЗС, кормили его", говорит Максим Шульга, боец батальона "Карпатская сечь".

Временно приютить пса попросили Кристину. Она согласилась. А как увидела собаку — обомлела, потому что это настоящий крепыш, весом аж 35 килограммов. Однако пес оказался компанейским. Внешне похож девушке на медведя, так что Кристина начала звать его Бурым.

А однажды им вдвоем даже пришлось прятаться в ванной. Тогда российская ракета попала в соседний дом.

Также читайте Пес Байрактар учится стать грозой для преступников, а пока предупреждал кинологов о прилетах снарядов

"В тот вечер я услышала громкий свист ракеты. Побежала в ванную комнату и последовал громкий взрыв. Я присела от громкого взрыва, пес проснулся от седации и прибежал сюда ко мне. Уже второй взрыв мы переждали с ним вместе", — вспоминает Кристина.

Спасение Бурого или Шеврона чудом называет и Дмитрий Литвиненко. Ветврач до сих пор не может понять, как на передовой без необходимых навыков обычной пилкой для дров собаке довольно успешно ампутировали часть лапы.

"Но за счет того, что там нет обеспечения для полноценного лечения собак, мы получили гнойную рану, которой нужно было заниматься еще некоторый период. Но если бы не была сделана работа парамедиками — животное было бы потеряно", - говорит главный врач ветеринарной клиники Дмитрий Литвиненко.

В настоящее время пес опирается на больную лапу, хотя рана полностью еще не зажила. Ветврачи говорят, что после пластической операции, возможно, понадобится протез.

Кристина же очень радуется: она уже нашла хвостатому новых хозяев. В Полтавской области. А им так понравилось новое имя пса, что решили и дальше звать его Бурым.

Читайте также: